Valkyria Revolution temporairement gratuit sur le PS Store du Royaume-Uni et de l’UE

MXR M68 Uni-Vibe Bundle PS A1

MXR M68 Uni-Vibe Bundle PS [email protected] +*Offre Bundle comprenant*, MXR M68 Uni-Vibe Chorus/Vibrato, Pédale de chorus/vibrato, Pour guitare électrique, Son légendaire de l'Uni-Vibe de la fin des années 60, Contrôles: Speed, Level et Depth, Commutateur Vibe-Modus, LED de statut, True Bypass, Entrée et sortie sur Jack 6,3 mm, Bloc d'alimentation optionnel non-fourni (N° d'article #409939#), Rockboard Pedalsafe Type A1 universal, Capot de protection, Convient aux pédales d'effets Electro Harmonix série Nano et MXR avec boîtiers standard 1 entrée/1 sortie, Convient à la plupart des pédales d'effets avec boîtier d'env. 110 x 60 x 32 mm, Avec plaque de base pour montage sur pedalboard de n'importe quel fabricant, Protège les pédales de la saleté et des intempéries, Protège les paramètres contre des déréglages involontaires, Aucune modification permanente requise, Plaque de montage de pédale universelle type A et tampon adhésif en silicone incl.