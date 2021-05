Valkyria Revolution est gratuit sur le PS Store du Royaume-Uni et de l’UE dès maintenant

Vous cherchez un RPG pour passer le temps? Vous avez de la chance car les PlayStation Stores du Royaume-Uni et de l’UE répertorient actuellement Valkyria Revolution sans frais. Le spin-off d’action des jeux tactiques Valkyria Chronicles n’a jamais été considéré comme très bon, mais vous ne pouvez pas discuter avec gratuit, non? Pour réclamer le jeu, démarrez l’application PlayStation sur votre téléphone ou passez par ici et utilisez-le sur le PS Store.

Mieux encore, tous les DLC de Valkyria Revolution sont également répertoriés gratuitement dès maintenant. Nous devons supposer que tout cela est une grosse erreur de tarification, vous devez donc agir rapidement avant que le prix ne revienne à la hausse. Dans notre revue Valkyria Revolution PS4, nous avons conclu: « Là où Valkyria Chronicles était un jeu de stratégie constamment enrichissant, Revolution est un RPG d’action tellement dépourvu de tout potentiel de défier ou de ravir que la seule stratégie dont vous aurez besoin est d’élaborer le bus le plus rapide. retour à la boutique pour obtenir votre remboursement. » Cela justifiait une note de 3/10, mais cela vaut peut-être la peine de vérifier si vous n’avez pas à remettre d’argent.