Validité du permis de conduire et des autres documents du véhicule prorogée jusqu’au 30 juin 2021

29 mars 2021 12:23:39 IST

La pandémie COVID-19 reprenant de la vitesse dans certaines parties du pays, le gouvernement a encore prolongé la validité des permis de conduire et autres documents du véhicule jusqu’au 30 juin 2021. Il s’agit de la quatrième prolongation de ce type depuis le début de la pandémie, les dates limites antérieures étant les 31 juillet, 30 septembre et 31 décembre de l’année dernière. Les documents visés par ce règlement sont ceux mentionnés dans la Motor Vehicles Act, 1988 et dans le Central Motor Vehicle Rules, 1989. Cela comprend les permis de conduire, les certificats d’aptitude physique, les documents d’immatriculation et les permis.

Le ministère des transports routiers et de la voirie a émis un avis aux États indiquant que ces documents expirés après le 1er février 2020 seront considérés comme valides jusqu’au 30 juin 2021.

Le ministère a demandé aux États de traiter ces documents comme valides « à la lettre et dans l’esprit », ce qui aidera les usagers de la route à continuer à utiliser leur transport routier et à éviter l’encombrement des RTO, etc. En fait, le gouvernement a récemment déplacé de nombreux services de RTO. en ligne pour réduire davantage les visites physiques aux RTO.

Le gouvernement a également déclaré qu’il pourrait s’agir de la dernière extension de validité qu’il accorde dans la situation actuelle, poste dont les utilisateurs devront faire renouveler leurs documents périmés conformément à la procédure. L’extension précédente avait été jusqu’au 31 mars 2021, qui a été prolongée de trois mois supplémentaires.

