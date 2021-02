Valheim vend 2 millions de jeux sans le gâcher

Les Vikings continuent de faire tomber amoureux de Steam. Valheim vend 2 millions de jeux en moins de deux semaines.

Il est très probable que maintenant vous connaissez bien Valheim. Il s’agit du nouveau jeu vidéo signé Iron Gate. Il n’y a rien d’extraordinaire sur la table – survie, fabrication, monde ouvert, accès anticipé; un vrai classique – mais Valheim vend 2 millions de jeux donc quelque chose de spécial aura.

Si le jeu enregistrait son premier million d’unités vendues en seulement une semaine, à compter du 15 février (soit 13 jours après son lancement en accès anticipé), ses responsables ont annoncé dans un communiqué Steam que Valheim avait atteint deux millions de ventes.

Il va sans dire que tout ce succès va aussi de pair avec les chiffres d’activité stratosphérique: j’ai moi-même observé, à quelques minutes de la publication de ces lignes, comment Valheim s’était glissé dans les jeux les plus peuplés de Steam.

«Nous avons battu un record vieux de 700 ans pour former la plus grande communauté viking de l’histoire de l’humanité; Pour référence, le pic précédent des nombres de Viking s’est produit en 1300 après JC et était d’environ un demi-million.»Célèbre Iron Gate dans une déclaration partagée via Steam.

Il est clair que ce n’est pas la comparaison la plus juste, mais bien sûr, c’est aussi une anecdote amusante.

«Toute l’équipe d’Iron Gate apprécie tout l’amour, les messages, les questions et les impressions de chacun de vous, alors continuez de les envoyer »poursuit le message. «Nous sommes ravis de continuer à travailler avec vous tous pour atteindre Asgard ensemble, et nous partagerons bientôt plus sur ce qui nous attend.«.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a aucune indication sur le contenu futur et les améliorations à venir dans le jeu. Compte tenu des performances de Valheim, il ne serait pas surprenant que leur programme d’accès anticipé s’adresse à cet hôte.