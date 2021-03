Valheim – trouver et traiter du métal noir: voici comment obtenir les meilleures armes et armures du jeu

Dans l’accès anticipé du titre de survie indépendant Valheim Le métal noir représente actuellement le nec plus ultra en matière de traitement du métal. Avec ce métal, vous pouvez construire les meilleures armes et armures du jeu et êtes donc parfaitement armé contre toute forme de danger. Mais tellement génial Métal noir Il est tout aussi difficile de se procurer le minerai nécessaire.

Mais quiconque a déjà tout fait de bronze, de fer et d’argent ne peut éviter de chercher du métal noir. Cela ne peut être trouvé que dans le biome le plus lourd et le plus hostile de «Valheim», à savoir dans le Niveaux. Que faire pour trouver du Black Metal, et lesquels Les préparatifs il faut se rencontrer pour faire du métal, on vous le dira dans celui-ci Guider.

Valheim: à la recherche du métal noir – trucs et astuces

Ferraille de métal noir vous devez produire le précieux métal noir, mais comme déjà mentionné, vous ne pouvez trouver cette matière première que dans les niveaux. Et ce biome est le patch le plus difficile que vous puissiez actuellement marcher à Valheim. Les cruels dérivent là-bas Tribus gobelins leurs méfaits et leurs méchants moustiques, appelés Kits de mort, chasser tout et tout le monde qu’ils voient.

C’est pourquoi les kits de mort sont si ennuyeux et en même temps dangereux, car ils ne se soucient pas des limites entre les biomes, c’est pourquoi vous pouvez rencontrer ces adversaires forts et volants très tôt dans le jeu dans le pire des cas. Si vous n’êtes pas encore préparé à ce type d’ennemi, vous devez prendre vos jambes en main et arrêter de regarder autour de vous. Parce que les kits de mort vous chassent sur une très longue distance.

Comme vous l’avez peut-être deviné, il n’est donc pas particulièrement conseillé d’entrer dans les niveaux sans préparation. Par conséquent, vous devez faire ce qui suit Trucs et astuces avant de vous aventurer dans le dernier biome de «Valheim» pour le moment.

Prenez beaucoup et surtout de bonnes dispositions, car vous avez besoin de beaucoup de points de vie et d’un bon taux de guérison dans votre recherche de ferraille de métal noir. Ragoût de serpent et potions de guérison puissantes sont particulièrement recommandés.

et sont particulièrement recommandés. Gardez les kits de mort à distance avec un arc puissant. Nous recommandons le puissant Croc de Draugr et des flèches puissantes et assorties.

et des flèches puissantes et assorties. Déplacez-vous uniquement dans les plaines protégées par la meilleure armure possible. Ici nous a Armure de loup bon service que vous pouvez construire après avoir les matériaux nécessaires dans le Montagnes recueilli, l’avant-dernier biome de « Valheim ».

Équipé de cette manière, il devrait être beaucoup plus facile de se promener dans les niveaux à la recherche de ferraille de métal noir. Le minerai désiré est obtenu à partir de ceux mentionnés précédemment Gobelins pillés, qui sont souvent dans les villages, mais voyagent malheureusement principalement en grands groupes. Pour cette raison, nous ne pouvons que vous recommander dans un groupe voyager pour ne pas être soudainement confronté à une force écrasante.

Recherche aussi le camp des gobelinsqui sont partout sur les niveaux, car c’est là que vous pouvez trouver les matériaux Lin et orge que vous pouvez traiter dans votre base et qui sont souvent nécessaires pour les parties de l’armure finale. Afin de pouvoir transporter tout cela, il est conseillé d’avoir une ceinture Megingard porter ça vous au Marchand Haldor peut acquérir, car grâce à cet équipement votre Capacité de charge +150.

Valheim: Traitement du Black Metal – Guide (Solution)

Ramasser de la ferraille noire est bien sûr une bonne chose, mais pour pouvoir en forger du vrai métal noir, il faut faire quelques préparatifs. Vous en avez vraiment besoin pour ça Table de bricolage et vous ne pouvez le faire qu’avec le matériel Larme de dragon construire. Vous obtenez cette matière première pour votre victoire sur le patron des montagnes, le Dragon mère Moder. La table artisanale vous coûte 2x larme de dragon et Bois 10x.

Une fois que vous l’avez construit, vous recevrez automatiquement la recette du Haut fourneau, qui vous coûte 20x pierre, 5x noyaux de surtilage, 10x fer et 20x bois précieux et que vous pourrez utiliser plus tard Des morceaux de métal noir traité ultérieurement. Si vous voulez créer l’armure en métal noir, vous en avez également besoin Rouet (20x bois précieux, 10x clous en fer, 5x chutes de cuir). Nourrissez le rouet avec du lin pour Fil de lin le matériau le plus important pour l’armure en métal noir.

Sans aucune amélioration, l’ensemble d’armure rembourré et la cape en lin en ont une Valeur d’armure de 79 et n’est donc que juste derrière l’armure de loup entièrement armée. Si vous améliorez encore plus l’armure en métal noir, vous êtes parfaitement protégé contre n’importe quel adversaire et pouvez aller voir le dernier boss de « Valheim », l’énorme squelette, sans crainte. Yagluth.