Valheim triomphe sur Steam avec plus d’un million de jeux vendus

Les Vikings « Rust » ont rendu fous les utilisateurs de la plateforme Valve. Valheim triomphe sur Steam, dépassant le million de téléchargements.

Quelques jours seulement après ses débuts sur la plate-forme de Gabe Newell en tant que jeu Early Access, Valheim a atteint sa première conquête. Valheim réussit sur Steam avec plus d’un million de jeux vendus en une semaine seulement.

Bien que ce ne soit pas la seule bonne nouvelle pour la petite équipe d’Iron Gate Studio, car ils ont également atteint des niveaux élevés de popularité parmi les utilisateurs de PC.

À ce jour, il y a eu plus de 11 000 avis d’utilisateurs avec une moyenne «extrêmement positive». Son directeur principal s’est réjoui de cet accueil chaleureux sur PC.

«Valheim est un jeu coopératif sur l’exploration d’un monde immense et assez coloré avec très peu de frontières ou de limites, libéré lors d’une pandémie mondiale, à un moment où de nombreuses personnes sont enfermées chez elles et incapables de voir leurs amis et leur famille«.

Cela a été commenté par son directeur, Richard Svensson, qui en 2018 a commencé à développer le jeu solo jusqu’en 2020. «Espérons que se faire battre par un troll les fera se sentir mieux.«Il plaisante.

Cette aventure d’action en monde ouvert stimulante a atteint un pic de joueurs de plus de 160000 utilisateurs simultanés le 9 février, dépassant ainsi de grands noms comme GTA V, Rocket League ou Apex Legends.

«Valheim est un exemple parfait de ce qu’une équipe agile et talentueuse peut accomplir lorsqu’elle dispose de l’espace et des outils nécessaires pour faire ce qu’elle veut. Ce n’est que le début«Ajoute le producteur exécutif du jeu, Sebastian Badylak.

Précisément, la feuille de route de Valheim a déjà été publiée avec des plans pour améliorer la navigation, de nouveaux biomes, des ennemis et des options de construction, entre autres extras.