Valheim – The Invincible Viking: Toutes les astuces et commandes de console dans le jeu – Codes (Solution)

Qui en tant que Viking solitaire dans les bois et les vallées de Valheim roams a beaucoup à faire. La nourriture doit être ramassée, l’équipement forgé et les ennemis méchants détruits. Toute personne qui transpire, qui s’ennuie ou qui ne sait tout simplement pas quoi faire ensuite et qui a besoin d’aide, peut choisir parmi différentes options. Cheats qui peut être facilement activé dans le jeu.

Vous pouvez également en trouver facilement des très utiles dans «Valheim» Commandes de la console pour vous aider à garder une trace des choses et à faire valoir vos intérêts personnels sur votre propre serveur. Notez que vous ne pouvez utiliser les commandes de la console et les astuces que sur votre propre serveur. Le Le mode triche désactivé et seulement les réguliers Commandes d’administration du travail hôte.

Valheim: Toutes les commandes de la console et comment vous les utilisez – Guide (solution)

En trois étapes simples, vous pouvez jouer au jeu de survie indépendant Valheim, qui est au cœur du Les utilisateurs de Steam pris d’assaut A, Commandes de la console, utilisez donc les commandes de la console. Appuyez d’abord Ctrl et F3pour masquer l’interface utilisateur. Puis ouvrez la console avec F5 et y donner « Aider » pour voir la liste de toutes les commandes disponibles.

interdire [name/ip/userID] – Verrouille définitivement l’utilisateur correspondant

– Verrouille définitivement l’utilisateur correspondant banni – Vous montre une liste de tous les utilisateurs bloqués

– Vous montre une liste de tous les utilisateurs bloqués aider – Vous montre toutes les commandes disponibles

– Vous montre toutes les commandes disponibles Info – Cela vous enregistre les informations système au format * pdf

– Cela vous enregistre les informations système au format * pdf coup [name/ip/userID] – Jette l’utilisateur correspondant du serveur

– Jette l’utilisateur correspondant du serveur Lodbias [number] – Définit le niveau de détail sur la distance, qui est défini sur 1,5 par défaut

– Définit le niveau de détail sur la distance, qui est défini sur 1,5 par défaut ping – Envoyez un ping au serveur pour afficher votre latence

– Envoyez un ping au serveur pour afficher votre latence débloquer [ip/userID] – annule le blocage permanent de l’utilisateur respectif

© Studio Iron Gate

Valheim: Tous les codes de triche et comment vous les utilisez – Guide (solution)

invulnérabilité? Passer d’un point à un autre téléporter? Tous les adversaires de la zone avec seulement tuer une commande? Tout cela est possible dans « Valheim » tant que vous êtes sur votre propre serveur. Quiconque, pour une raison quelconque, ne veut plus jouer avec des moyens équitables, peut utiliser diverses astuces pour atteindre ses propres objectifs plus rapidement.

Pour pouvoir utiliser des astuces dans «Valheim», vous devez ouvrir la console comme décrit ci-dessus, c’est-à-dire en appuyant sur F5. Maintenant, vous tapez dans la console la commande « Imacheater » qui déverrouille les codes de triche. Pour voir une liste complète des astuces disponibles, tapez également après « Aider » alors vous obtiendrez l’aperçu suivant.

barbe – Faites changer votre barbe

– Faites changer votre barbe un événement [name] – Démarre l’événement correspondant

– Démarre l’événement correspondant exploremap – Révèle la carte entière

– Révèle la carte entière vol libre – Permet le vol libre pour le mode photo

– Permet le vol libre pour le mode photo ffsmooth – Même vol libre

– Même vol libre Dieu – Active le mode Dieu, c’est-à-dire l’invincibilité

– Active le mode Dieu, c’est-à-dire l’invincibilité aller à [x,z] – Téléportation vers la destination souhaitée

– Téléportation vers la destination souhaitée Cheveu – Faites changer vos cheveux

– Faites changer vos cheveux tuer tous – Tue tous les ennemis dans un rayon limité

– Tue tous les ennemis dans un rayon limité lieu – Définir un point d’apparition

– Définir un point d’apparition joueurs [nr] – Modifie le niveau de difficulté (0 = réinitialiser)

– Modifie le niveau de difficulté (0 = réinitialiser) pos – Affiche la position actuelle du joueur

– Affiche la position actuelle du joueur élever [skill] [amount] – Élevez vos compétences au niveau spécifié

– Élevez vos compétences au niveau spécifié Événement aléatoire – Démarrer un événement aléatoire

– Démarrer un événement aléatoire enlevé les gouttes – Supprime toutes les gouttes d’objets dans le voisinage immédiat

– Supprime toutes les gouttes d’objets dans le voisinage immédiat réinitialiser le caractère – Réinitialisez toutes vos données de personnage

– Réinitialisez toutes vos données de personnage réinitialiser la carte – Réinitialise toutes les zones révélées de la carte

– Réinitialise toutes les zones révélées de la carte remettre en place – Réinitialise les paramètres du vent

– Réinitialise les paramètres du vent Sauvegarder – Force le monde à être sauvé

– Force le monde à être sauvé événement d’arrêt – Arrête l’événement en cours

– Arrête l’événement en cours apprivoiser – Apprivoise toutes les créatures domptables dans une zone limitée

– Apprivoise toutes les créatures domptables dans une zone limitée vent [angle] [intensity] – Définit la direction et la force du vent