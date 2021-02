« Valheim » se vend à plus de 2 millions d’exemplaires la semaine dernière

Le jeu de création de survie à accès anticipé « Valheim » a vendu 2 millions d’exemplaires en deux semaines.

Porte de fer a fait l’annonce sur Steam, confirmant que le jeu avait été acheté par plus de 2 millions de joueurs et qu’ils avaient dépassé leur précédent pic de joueurs simultanés, atteignant un total de 360 000 joueurs simultanés.

Édition Porte de fer comparer le nombre actuel de joueurs avec eLa population viking de pointe la plus élevée d’environ 500000 en 1300 après JC, en disant:

« Nous avons battu un record de plus de 700 ans en ayant la plus grande population viking de toute l’histoire de l’humanité. »

«Valheim» il a été publié en accès anticipé le 2 février et en une semaine, il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Le jeu a été un énorme succès, les joueurs ayant perdu plus d’un million d’exemplaires. Le jeu a été un énorme succès, avec des joueurs quittant 42000 avis positifs au moment de la rédaction de cet article.