Valheim Review – Vikings, monstres et mécanismes de survie avec une torsion

Jeux de survie sont ici, là et partout. Tu n’as pas besoin d’aller loin VapeurLes listes de best-sellers de tombent sur des jeux avec des mécanismes de survie, et Valheim est maintenant parmi les meilleurs, se vendant à un million d’exemplaires lors de sa première semaine d’accès anticipé.

Bien qu’une fois que vous plongez dans le jeu, il n’est pas surprenant que les critiques aient été si favorables et le jeu si populaire. La première chose que vous remarquez est le style artistique unique du jeu. Il y a une sorte de beauté floue, avec un mélange de pixel art et de rendu à la fois old-school et frais. Regardez la bande-annonce pour voir ce que je veux dire.

Bien que ce ne soit pas seulement le style artistique qui ravit tout le monde de Valheim. L’un des premiers aspects impressionnants du jeu que j’ai remarqué était la façon dont vous augmentez vos compétences. Abattre des arbres avec vos poings augmente votre compétence sans armes. C’est comme un croisement de Mount and Blade, Runescape et Oblivion. Beaucoup plus intuitif qu’un arbre de compétences complexe.

L’ampleur du jeu est également impressionnante, et vous le remarquerez avant même d’éliminer le premier des nombreux boss du jeu. Avec une taille de téléchargement de seulement 1 Go, vous ne vous attendez pas à ce que la carte du monde soit aussi grande qu’elle l’est. Chaque monde est généré de manière procédurale, vous offrant une nouvelle expérience à chaque fois que vous jouez.

Valheim est probablement mieux décrit comme un jeu Minecraft, Terraria, Souls. C’est beaucoup à prendre en compte. Valheim combine la construction de base 3D de Minecraft – bien qu’avec la mécanique de Rust – avec la mécanique de broyage de matériaux et de combat de boss de Terraria. Et le combat a des vibrations définies comme des âmes.

J’ai joué pendant environ 25 jours en jeu. Chaque journée de jeu dure environ 30 minutes – à peu près, je n’ai pas compté – donc cela fait déjà pas mal d’heures dans le jeu. J’ai une ruche, un bateau et beaucoup de matériel. Je n’ai pas encore combattu le premier boss.

Le jeu est-il difficile? Pas exactement. C’est assez immersif. Je n’ai pas accordé beaucoup d’attention au temps, je me suis simplement mis à collecter des ressources et à essayer de progresser. Le jeu est-il mieux joué avec des amis? Probablement, oui, la plupart des jeux le sont. Bien que cela puisse être apprécié en tant que joueur solo.

Pour le prix actuel du jeu sur Steam et le fait qu’il soit en accès anticipé, Valheim est un joyau étonnamment poli d’un jeu. Vaut le détour si vous aimez jeux de survie, la construction de la base et les combats de boss. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?