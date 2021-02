Le généré procéduralement Carte du monde dans Valheim est un peu différent pour chaque joueur, mais toutes les cartes ont un point commun: elles sont énormes. La zone accessible est gigantesque et si vous commencez à marcher, vous perdrez non seulement beaucoup de temps, mais vous aurez également des problèmes considérables pour vous rendre à destination.

Puisque «Valheim» a toujours du mal à expliquer correctement tout le contenu du jeu, au moins dans Eary Access, et comme il peut toujours arriver que quelque chose soit oublié, nous avons ce petit pour vous Guider compilé, dans lequel nous vous expliquons comment vous utilisez correctement la carte du monde, le Voyage rapide utilisé, Marquages ensembles et comme toi révéler la carte complète peut.

Valheim: utilisez la carte du monde et découvrez-la complètement – Guide (Solution)

Tout le monde commence petit et c’est donc tout à fait normal si vous vous sentez un peu dépassé par les possibilités de «Valheim» au début. Par conséquent, nous commençons ce guide avec les bases absolues. Vous pouvez voir la carte du monde avec le Touche M ouvrir et puis zoom avant et arrière avec la molette de la souris. Ainsi, vous pouvez avoir une idée de l’ampleur du monde de votre Viking.

Dans les premières heures du jeu, deux marquages ​​sur la carte sont particulièrement importants pour vous: le cercle de pierres, le vôtre Point de départ représente, et dès que vous appuyez sur le Pierre runique cliqué sur la position où le premier boss peut être invoqué. Intériorisez la navigation sur la carte du monde et essayez de découvrir la première zone petit à petit, car il vous faudra un certain temps avant de pouvoir passer au deuxième boss. Et l’errance aléatoire ne vous mènera pas plus loin dans «Valheim».

Définir un marqueur de carte

Si vous avez ouvert la carte avec la touche M, vous remarquerez peut-être immédiatement les petits symboles sur le côté droit qui, si vous ne savez pas comment ils sont utilisés, semblent n’avoir aucune fonction au début. Mais exactement le contraire est le cas, car ces symboles utiles vous servent de Marquages.

Pour pouvoir les utiliser, vous devez utiliser l’un des cinq symboles avec le bouton gauche de la souris cliquez puis un Double clic au point que vous souhaitez marquer. Il ne vous reste plus qu’à entrer un nom pour votre marqueur nouvellement défini et vous avez terminé.

Donc, si vous avez trouvé un donjon, un gisement de minerai particulièrement prometteur ou si vous voulez simplement vous assurer de ne pas oublier la position d’un avant-poste, vous pouvez marquer tous les lieux intéressants sur la carte de Valheim de cette manière. Si vous n’avez plus besoin du symbole, faites un clic droit dessus et il disparaîtra à nouveau. Un autre clic gauche supprime le symbole avec un X rouge à travers, ce qui peut également être très utile.

Étant donné que «Valheim» en accès anticipé n’en nécessite qu’un Manette vous ne pouvez pas le marquer lorsque vous jouez de cette façon. Vous pouvez ouvrir la carte, mais comme le curseur ne peut pas être déplacé librement comme un pointeur de souris et que la carte défile avec elle, vous avez toujours besoin d’une souris.

Révélez complètement la carte du monde

Bien sûr, vous pouvez ignorer complètement notre guide et essayer de découvrir la carte du monde par pure exploration, mais vous devriez alors dire au revoir à votre famille et à vos proches, car vous aurez besoin de beaucoup de temps pour visiter chaque recoin de « Valheim » explorer . C’est plus facile et, surtout, beaucoup plus rapide avec un petit truc.

Pour utiliser cette astuce, cependant, vous devez accepter un Tricher à utiliser, car il n’y a pas d’autre moyen de révéler rapidement la carte. Ouvre donc la console de jeu avec le Touche F5 et donnez la commande « imacheater“(Sans guillemets) pour activer l’entrée de triche. Tapez ensuite « Exploremap«(Sans guillemets) et la carte du monde complète est révélée.

Valheim: débloquez et utilisez le guide de voyage rapide (solution)

Un droit Fonction de déplacement rapide n’existe pas dans « Valheim » et par conséquent, il n’y a aucun point sur la carte à partir duquel vous pouvez être téléporté rapidement de A à B. Donc si vous voulez parcourir de longues distances en peu de temps, vous devez vous sentir bien ou mal construire un portail. Cela peut être fait très tôt dans le jeu, mais nécessite que vous collectiez les ressources nécessaires pour cela et cela deux fois, car vous ne pouvez rien réaliser avec un seul portail.

20x bois précieux : Vous pouvez obtenir ce type de bois en abattant Bouleaux et chênes pour ce que tu es Hache en bronze avait besoin. Le bois précieux peut être trouvé n’importe où dans la forêt, qu’il s’agisse d’une forêt noire, d’une forêt sombre ou d’une forêt alluviale. Vous pouvez également trouver du bois précieux provenant d’épaves sur la côte de la forêt sombre.

: Vous pouvez obtenir ce type de bois en abattant pour ce que tu es avait besoin. Le bois précieux peut être trouvé n’importe où dans la forêt, qu’il s’agisse d’une forêt noire, d’une forêt sombre ou d’une forêt alluviale. Vous pouvez également trouver du bois précieux provenant d’épaves sur la côte de la forêt sombre. 10x œil de nain gris : Ce matériel est régulièrement mais aléatoirement largué par les nains gris que vous avez envoyés sur les terres de chasse éternelles. Mais il faut vraiment Nains gris les siens, les plus petits représentants, appelés ombres, ne laissent jamais tomber les yeux.

: Ce matériel est régulièrement mais aléatoirement largué par les nains gris que vous avez envoyés sur les terres de chasse éternelles. Mais il faut vraiment les siens, les plus petits représentants, appelés ombres, ne laissent jamais tomber les yeux. 2x noyau de surtling: Le noyau de surtling est, comme son nom l’indique, lâché par les créatures de la flamme Surtlings être appelé. Ceux-ci sont principalement situés dans les cratères de marais ou de météorites. C’est plus facile et vous pouvez obtenir beaucoup plus de graines si vous êtes dans les bois Chambres funéraires butin, que vous pouvez facilement reconnaître aux squelettes qui montent la garde devant l’entrée.

Une fois que vous avez rassemblé le matériel nécessaire, vous pouvez accéder aux deux portails à deux endroits différents. Maintenant, donnez-leur le même nom et les deux portails seront liés. Il y a un problème: vous ne pouvez pas emporter de minerais ou de métaux à travers les portails. Pour les transporter sur de longues distances, vous devez utiliser un bateau ou une charrette.