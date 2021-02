Valheim passe quatre millions d’exemplaires vendus dans les trois semaines suivant sa sortie

Que vous y ayez déjà joué ou non, il y a de fortes chances que le joueur moyen ait entendu parler du nouveau titre de survie Viking, Valheim. Se déroulant dans le pays mythologique nordique de Valheim, les joueurs sont chargés par Odin de mettre de l’ordre dans le monde en tuant les puissants ennemis qui y vivent.

Le titre est toujours en accès anticipé sur Vapeur et sera probablement là pendant un certain temps, car il n’est sorti que récemment il y a moins d’un mois. Ce court laps de temps n’a cependant pas empêché la communauté des joueurs d’en tomber amoureuse.

Maintenant, à peine trois semaines après sa sortie, le titre s’est vendu à plus de quatre million copies, plus que de nombreux blockbusters pourraient se vendre pendant toute leur durée de vie. Cela l’a rapidement mis dans le top 10 des jeux sur Steam, où il restera probablement pendant un certain temps.

Ce n’est pas seulement un fondu passager, car le titre a des critiques absolument élogieuses. Au moment d’écrire ceci, Valheim se trouve à une cote extrêmement positive avec plus de 104000 critiques sur Steam uniquement, ce qui contribue à le faire monter dans les charts et à favoriser les joueurs.

«Lorsque Valheim a lancé Steam Early Access pour la première fois il y a trois semaines à peine, nous espérions que tout le travail acharné que notre petite équipe a mis dans le jeu ces trois dernières années attirerait l’attention qu’il méritait», ont écrit les développeurs sur Steam en réponse à ce jalon. «Nous ne savions pas à quel point Valheim résonnerait avec vous quatre millions d’entre vous.»

Le titre est bien plus qu’un simple tas d’exemplaires vendus. Les développeurs ont partagé que le titre avait atteint 500000 joueurs simultanés au cours du week-end le plus récent, ce qui le place dans le top 5 des jeux les plus joués de l’histoire de Steam. Oui, sur tous les jeux disponibles sur Steam, Valheim fait déjà partie du top 5 les plus joués en moins d’un mois.

De plus, le titre grimpe toujours. Assis à la 57e place des 250 meilleurs jeux les mieux évalués de tous les temps (sur Steam), le titre ne fait que recevoir une attention de plus en plus positive alors que le train de battage médiatique continue de progresser.

L’avenir du titre semble radieux – si les développeurs continuent le travail incroyable qu’ils ont accompli. Bien que le titre soit incroyable, c’est aussi un titre en accès anticipé. Il y a des ressources dans le jeu qui n’ont aucune utilité, des problèmes fréquents et de nombreuses améliorations de la qualité de vie à apporter.

Un problème que de nombreux joueurs ont rencontré est la disparition de leur corps à la mort, ce qui rend leur équipement impossible à récupérer. Cela peut rendre incroyablement difficile de continuer, selon ce que l’on a pu avoir sur son cadavre, provoquant souvent un redémarrage de toutes sortes.

Mais bien que ces problèmes existent, cela signifie que les développeurs ont toujours le pouvoir de les écraser et d’améliorer le titre. Il y a de fortes chances que Valheim ne fera que poursuivre sa croissance massive et la communauté des jeux de survie est heureuse de le voir réussir.