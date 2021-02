Valheim: les joueurs se tirent dessus avec des catapultes à Valhalla

Le jeu de survie réussi Valheim stimule l’imagination des joueurs. Ils créent des structures ornées comme le Millennium Falcon de Star Wars. Ou ils se tirent dessus avec leurs catapultes dans le ciel.

Long vol des Vikings à Valheim

Les Vikings sont fiers de pouvoir enfin s’arrêter à Valhalla, le paradis des honorables guerriers. Mais que se passe-t-il si vous êtes coincé dans «Valheim» et continuez à y réapparaître même lorsque vous larguez les amarres? Alors tu te construis juste une catapulte et essaie de se tirer une balle dans le ciel – ou plutôt, dans l’espace.

Les joueurs ont développé une course spatiale. Vous construisez une catapulte et un joueur y est assis. L’autre le congédie et regarde à quelle hauteur il monte. Cependant, la catapulte fonctionne sur un peu méchant. Parce que le joueur censé être abattu en l’air doit d’abord être empalé avec un harpon. En raison de l’énergie élastique, il est ensuite jeté.

Les joueurs continuent d’optimiser leurs catapultes afin de pouvoir mieux viser. Ça va même être comme ça maintenant vitesses élevées avec les « balles » réalisées que le jeu ne peut plus suivre le rechargement des textures.

Bien sûr, les vols en hauteur et en distance ne se terminent pas si bien pour la plupart des joueurs. S’ils n’apparaissent pas dans l’eau, ils doivent dire au revoir à leur héros – qui, bien sûr, réapparaît, prêt pour la prochaine mise à mort. Ainsi les joueurs du jeu de survie s’essayent en hauteur et aussi à distance surpasser. Qui sait à quelle hauteur les Vikings voleront …

Les joueurs du hit Steam « Valheim » s’amusent actuellement beaucoup avec leurs catapultes. Il sera intéressant de voir quels autres idées créatives concoctez-les.