Valheim: le nombre de joueurs dépasse Rust et GTA 5

Le jeu de survie Valheim est devenu un véritable succès à la vapeur. Ils grimpent de plus en plus haut Numéros de joueurs selon steamcharts.

Pendant ce temps, le pic du nombre de joueurs précédents de « Valheim » est inclus 364629 utilisateurs simultanés. Le titre a ainsi réussi à passer au numéro 4 des charts et laisse derrière lui de grands noms comme « Rust » et même « GTA 5 ». Avant le jeu de survie, seuls « PUBG » sont actuellement à la 3ème place, « Dota 2 » à la 2ème place et « CS: GO » à la 1ère place.

Valheim montre comment fonctionne l’accès anticipé

« Valheim » est toujours dans le Phase d’accès anticipé. Cela signifie que le jeu n’est pas du tout « fini ». Mais ça joue si bien et si bien qu’il y a juste beaucoup de plaisir. D’autres titres Early Access peuvent en tirer des leçons, qui sont souvent non seulement inachevés, mais présentent également de nombreux problèmes techniques et ludiques.

« Valheim » ne repose pas non plus sur le PvP forcé. De nombreux autres jeux de survie tournent autour de batailles joueur contre joueur, la plupart du temps la fin de partie a été développée autour de l’attaque des forteresses les uns des autres. Ce n’est pas le cas avec Valheim. Il y a du PvP mais les joueurs doivent accepter un duel. Le jeu en ligne se concentre sur Aventures en coopérationque vous pouvez expérimenter seul ou avec jusqu’à 9 autres joueurs.

Le gameplay se déroule très bien. Ceci n’est pas seulement montré par les graphiques de vapeur actuels, mais aussi par les ventes. « Valheim » était déjà dans une semaine seulement après la sortie le 2 février vendu plus d’un million de fois. Les notes sur Steam sont de 96%.

Même si les graphismes au look pixel ne sont pas aussi convaincants à première vue, les joueurs ont appris à les aimer et surtout à célébrer l’ambiance que créent les effets de lumière. Il y a encore beaucoup à faire dans le jeu et les développeurs en ont déjà un Feuille de route avec les mises à jour à venir publié, mais le jeu de survie est déjà extrêmement bien accueilli.