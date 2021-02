Valheim: Comment obtenir la pioche (pioche) dans le guide du jeu

Dans le jeu de survie indépendant Valheim vous ne commencez qu’avec quelques chiffons sur votre corps et devez encore forger un équipement solide pour vaincre de puissants boss. Cependant, quiconque a satisfait ses premiers besoins et a déjà surmonté quelques défis remarquera rapidement que sans métal traité à un moment donné ne continue pas. Et pour y parvenir, vous en avez forcément besoin Pioche (Pioche).

Valheim: Pourquoi la pioche est si importante – Guide

qui Minerai d’extraction aimerait, et à un certain moment, vous ne pouvez pas l’éviter, vous avez donc besoin d’une pioche pour pouvoir piller les dépôts. Les premières collections de le cuivre et étain peuvent déjà être trouvés sur le bord extérieur de la forêt sombre, mais vous ne pouvez pas les démonter sans le bon équipement.

Les minerais sont très précieux, car ce n’est qu’avec eux que vous pouvez finalement bronze fabriquer et bricoler l’équipement approprié. Pour aller plus loin dans Valheim et même se rapprocher de l’égal du deuxième boss, il faut passer sous les mineurs. Comme déjà mentionné, vous avez besoin de la pioche qui peut être utilisée pour cela Terraformation pour faire fonctionner, détruire les pierres et extraire le minerai.

Il n’y a actuellement aucune pioche dans « Valheim » qui ne peut être fabriquée qu’à partir de bois et de pierre, même s’il y a déjà des références à un tel objet et il est probable qu’il sera introduit plus tard. dans le Accès anticipé vous devez donc vous fier entièrement à une pioche qui peut être fabriquée avec les bois d’un cerf spécial.

Valheim: Voici comment vous obtenez la pioche – solution

Vous recevrez ce bois après avoir réussi, le dieu Eikthyr à vaincre au combat, donc le premier boss du monde de « Valheim ». Vous pouvez invoquer cette bête en marquant celle sur la carte autel et il y en a un Trophée de cerf sacrifices. Vous pouvez obtenir des trophées de cerf en tuant des cerfs. Le trophée est une trouvaille rare, cependant, vous devrez très probablement traquer quelques-unes de ces nobles créatures.

Pour vaincre Eikthyr, vous devez vous préparer correctement au combat. Assurez-vous au moins une armure de cuir complète en peau de daim portez et entraînez-vous avec l’arme de votre choix. L’utilisation alternée d’un arc et d’une arme de mêlée a fait ses preuves contre le dieu de la forêt, mais fondamentalement, Eikthyr peut être mis à genoux sans grande tactique, vous n’avez besoin que d’un équipement intelligent.

Dès que votre Équipement seulement en ajoutant OS améliorer, vous devriez être assez bien habillé. Mais n’oubliez pas de manger les trois endroits en mangeant trois différents Aliments pour prouver que votre Points de vie et le endurance Régénérez au combat, sinon vous avez probablement très peu de chance.

Si vous avez vaincu Eikthyr, vous recevrez ses bois en récompense après le combat. Retourne avec lui sur un établi et assemble avec Bois 10x la pioche (Choisir la taxe) ici. Désormais, il vous est possible d’extraire du minerai et de le traiter plus tard dans un haut fourneau. Cela vous donne une autre chance de fabriquer de nouveaux équipements et de pénétrer plus profondément dans les forêts de «Valheim».