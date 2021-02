Valheim: Comment obtenir du cuivre, de l’étain et du bronze – guide (solution)

Qui est dans Valheim Forger des pièces d’équipement vraiment solides a certainement besoin de minerais, au moins le cuivre, étain et bronze. À l’aide d’un four et d’une forge, vous pouvez forger des vêtements et des armes avec ces métaux, que vous pouvez utiliser pour vous défendre contre les créatures dans ce jeu de survie indépendant. Mais la question est, où trouvez-vous les occurrences correspondantes?

Valheim: Comment trouver de l’étain et du cuivre – Guide (solution)

Comment puis-je extraire des minerais? Afin d’anticiper directement une chose, pour pouvoir extraire du minerai, vous en avez forcément besoin Pioche (Pioche), que vous ne pouvez construire dans l’accès anticipé de « Valheim » que si vous avez le premier boss du jeu, Eikthyrnir, et a reçu ses bois en récompense. Nous vous dirons exactement comment procéder étape par étape dans un guide séparé: Voici comment vous obtenez la pioche dans le jeu.

Si vous avez réussi à créer l’outil, vous devez aller à la Forêt Noire (Forêt-Noire), c’est-à-dire l’endroit qui est votre zone de départ, le Les prairies, contiguë. Sur le vôtre Minicarte vous pouvez voir à tout moment comment le lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement est appelé. Dans le nouveau biome, vous rencontrerez des types d’ennemis beaucoup plus puissants, tels que les naines grises et le grand troll, mais pour compenser cela, vous trouverez également les minerais que vous recherchez.

Quels minerais dois-je exploiter? Il est impossible de dire exactement où se trouvent les occurrences, car chaque monde de Valheim est généré de manière aléatoire. Vous pouvez facilement voir les deux minerais. Le cuivre (Le cuivre) est situé dans de grandes roches couvertes de mousse et peut être facilement reconnu par les reflets verts. Étain (Étain) à son tour se trouve dans de petites accumulations près de l’eau et peut être perçue comme une pierre argentée.

Les deux métaux sont très lourds, vous ne pouvez donc pas vraiment en transporter beaucoup, il est donc recommandé d’utiliser le inventaire videz autant que possible avant de contacter le Extraction de minerai fait du. Gardez également à l’esprit que les minerais ne sont pas portail Donc, au mieux, vous devez reconstruire votre forge de temps en temps pour ne pas avoir à retourner à votre base à travers la moitié du monde.

© Studio Iron Gate

Valheim: Comment obtenir du bronze – Guide (solution)

Posséder du cuivre et de l’étain, c’est bien beau, mais pour pouvoir fabriquer des équipements et des armes vraiment efficaces, vous en avez besoin bronze, un métal qui, en règle générale, ne se trouve pas simplement dans le monde de «Valheim», mais doit être fabriqué. Et c’est exactement pourquoi vous avez besoin de cuivre et d’étain, car les deux minerais peuvent être utilisés en un Four de fusion fondu et en un Forgé peut être combiné au bronze.

Comment puis-je construire un four de fusion et une forge? Le dernier défi sur votre chemin pour fabriquer du bronze ne devrait donc être que de construire un four de fusion (Fonderie) et une forge (La forge), car en plus du bois et des pierres, vous avez également besoin du Noyau d’un surtling. Ces êtres peuvent également être trouvés dans la forêt sombre de « Valheim » et parfois déposer un tel noyau, mais vous pouvez accéder à ces matériaux beaucoup plus rapidement si vous utilisez l’un des Chambres funéraires pille dans la forêt sombre.

Les chambres funéraires sont des grottes souterraines que l’on peut trouver n’importe où dans la forêt sombre et dans lesquelles on en trouve généralement un grand nombre Squelettes obtient à faire. Mais les Vikings qui se frayent un chemin librement trouvent généralement suffisamment de noyaux de surtension dans les catacombes poussiéreuses pour pouvoir construire la forge, un four et même deux téléporteurs.