Valheim au sommet: la communauté adore le nouveau jeu de survie Viking

Peut-être que Valheim pourrait devenir votre nouveau jeu préféré! Du moins c’est ce que beaucoup pensent actuellement Vapeur-Utilisateurs sur le nouveau Jeu de survie en ligne ont pris conscience.

La Nombre de joueurs est actuellement autour 87 000 (Current Players), ce qui est extrêmement impressionnant pour un titre récemment sorti. Et le Pic CP est même autour 160 000. Sur la liste des matchs (actuellement) les plus joués, Valheim occupe désormais la 7e place, derrière GTA V et avant Rouille.

Note Valheim extrêmement positive

Pendant ce temps, le titre a réservé 10 000 positif Votes des utilisateurs sur Steam, qui ont tous donné une note de test. Leur résultat est qu’ils ne peuvent pas en avoir assez du titre Early Access.

Et oui il y en a un autre Titre d’accès anticipé. Bien qu’il existe déjà diverses options d’artisanat et d’autres éléments de jeu qui font de «Valheim» une sortie de jeu passionnante, la version complète devrait être publiée dans environ un an se produire. La Contenu sont, selon les déclarations du développeur 50% fait. Cela signifie donc que beaucoup de contenu sera soumis dans les 12 prochains mois.

La plupart des fonctionnalités importantes ont déjà été installées, telles que le mode solo et multijoueur avec des serveurs dédiés. Mais il y a plus à venir. Par exemple, le 5 biomes cependant 9 volonté.

Ce sera aussi plus Ennemis, boss, matériaux d’artisanat et autre Suppléments donner. La Feuille de route pour le futur proche, vous pouvez voir ici:

© Studio Iron Gate

Avez-vous été autorisé à donner vous-même un coup de main sur le titre de survie? Que pensez-vous de «Valheim»? Écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous et discutez du jeu avec nous!