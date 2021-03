Valheim: armes et armures en bronze, améliorez la forge – Guide du débutant (solution)

Dans le jeu de survie indépendant Valheim de Studio Iron Gate il est tout à fait possible de se promener avec du matériel et des armes fabriqués à partir de matériaux simples pendant très longtemps. Un amélioré coller même dans les bois peut encore enseigner la peur à un adversaire, mais à partir d’un moment, au plus tard lorsque vous voulez laisser les bois derrière vous, vous les perdez Traitement des métaux plus là.

Les adversaires sont tout simplement trop résistants pour cela, les arbres sont simples pour le vôtre Outils trop dur et les vêtements en cuir ne peuvent de toute façon pas résister au coup d’un troll, encore moins à celui d’un troll Draugr. Il est donc temps de faire tous les préparatifs pour ça La forge de armes, Outils et Armure rencontrer du bronze. Nous vous dirons ce que vous devez faire dans ce petit guide pour les débutants.

Valheim: Forging Bronze – Guide du débutant (Solution)

Quiconque veut forger de l’équipement, des armes et des outils en bronze en a forcément besoin. Forgé, ça ne marche pas sans ça. Afin de pouvoir mettre en place ce type d’établi spécial, vous avez d’abord besoin de deux autres équipements, à savoir le Four de fusion et le Tas de charbon. Pour les deux, vous avez besoin de 20x pierre et 5x noyaux de surtilage chacun. Tirez le tas de charbon avec du bois pour obtenir du charbon et jetez-le avec vous le cuivre dans le four.

Le processus peut maintenant prendre un court moment, mais après quelques minutes, vous recevrez votre premier Barres de cuivre et avec elle quelques nouvelles recettes, par exemple celle pour une forge. Le fonctionnement de cette forge est similaire à celui des bonnes vieilles Table de travail et il prend également à peu près le même espace. Bien sûr, vous pouvez les placer où vous le souhaitez, mais rappelez-vous que la forge aussi couvert doit être pour que vous puissiez les utiliser.

Il doit également y avoir un établi à proximité. Si les deux critères sont remplis, vous pouvez maintenant créer avec diligence plus de métaux à Valheim à l’aide du four de fusion et du tas de charbon et les utiliser pour produire une variété d’armes, d’armures et d’outils. Vous pouvez trouver un aperçu de toutes les options ci-dessous:

équipement

Cuirasse en bronze (5x bronze, 2x peau de cerf)

Protection des jambes en bronze (5x bronze, 2x peau de cerf)

Bouclier en bronze (4x bois, 10x bronze)

Casque en bronze (5x bronze, 2x peau de cerf)

armes

Lance en bronze (5x bois, 6x bronze, 2x peau de cerf)

Épée en bronze (2x bois, 8x bronze, 2x morceaux de cuir)

Flèche en bronze (8x bois, 1x bronze, 2x plumes)

Bronze Atgeir (10x bois, 8x bronze, 2x chutes de cuir)

Hache en bronze (4x bois, 8x bronze, 2x morceaux de cuir)

Masse en bronze (4x bois, 8x bronze, 3x chutes de cuir)

Couteau en cuivre (2x bois, 8x cuivre)

Outils

Lingot de bronze (2x cuivre, 1x étain)

Clous en bronze 20x (1x bronze)

Pioche en bronze (3x bois de cœur, 10x bronze)

Charrue (5x bois de cœur, 5x bronze)

Menu de construction

Fermenteur (30x bois précieux, 5x bronze, 10x résine)

Chariot (20x bois, 10x clous en bronze)

Karve (30x bois précieux, 10x peau de cerf, 20x résine, 80x clous en bronze)

Support d’objet horizontal et vertical (4x bois précieux, 1x clous en bronze)

Appliques murales (2x bois, 2x cuivre, 2x résine)

© Montage d’image 45secondes.fr

Valheim: Upgrade the Forge – Guide du débutant (Solution)

Pour améliorer la forge vous devez procéder de la même manière qu’avec l’établi. Je veux dire, vous devez avoir certains objets dans le Menu de construction et placez-vous près de la forge pour que celle-ci valeur plus élevée et peut créer de nouveaux éléments et mettre à niveau des éléments déjà connus. Vous pouvez trouver ces objets dans le menu de construction sous « Production », ils sont tous avec un petits astérisques Erreur.

À ce stade précoce, seules deux améliorations sont à votre disposition, la enclume (5x bois, 2x bronze) et le Refroidisseur de forge (25x bois précieux, 10x cuivre). Plus tard, il y aura d’autres améliorations, et vous pouvez également l’utiliser dans le cours ultérieur de « Valheim » le fer et même après ça argent processus, mais au début, vous êtes plus qu’adéquatement armé d’objets en bronze.