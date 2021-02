Valheim: 10 conseils et astuces essentiels pour les débutants – Guide (solution)

Les fans de jeux de survie ont actuellement du mal à mourir Valheim autour, une coopérative Jeu de survie du studio de développement suédois Porte de fer. Et il y a une raison à cela, parce que «Valheim» a intelligemment développé certains des mécanismes typiques de ces titres et a incorporé beaucoup de leurs propres idées dans leur titre.

Mais le jeu, dont l’intrigue se situe dans un dixième monde fictif de la mythologie nordique empruntée à l’arbre du monde Yggdrasil a lieu, ne facilite pas les choses pour les débutants dans ce genre, car il vous est expliqué aussi bien que rien. Les premières tentatives peuvent finir par être dévastatrices et il n’est pas rare qu’un nouveau venu souhaite en avoir quelques-unes utiles Trucs et astuces prenez le chemin.

C’est exactement pourquoi nous avons celui-ci pour vous Guider où nous expliquons étape par étape comment démarrer le jeu et quelles actions ont le plus de sens. Nous vous en dirons également quelques vrais Conseils d’initiésCela vous permet d’éviter encore plus facilement la plupart des erreurs du premier coup et de lutter avec succès pour survivre.

© Studio Iron Gate

Valheim: 10 trucs et astuces utiles pour les débutants – guide (solution)

Comme dans la plupart des jeux de survie classiques, au début de « Valheim », vous créez d’abord un personnage, choisissez quand même votre sexe, vos cheveux et votre couleur de peau. Ensuite, vous devez survivre dans un monde de jeu ouvert, tridimensionnel et généré de manière procédurale, vous défendre avec succès contre toutes sortes d’ennemis, étancher la faim et la soif et fabriquer du matériel.

Astuce # 01: Frappez les arbres

De nombreux débutants, qui parcourent le monde de Valheim pour la première fois, croient à tort que sans Hache ne peut ramasser que du bois du sol, mais ce n’est pas vrai. Les petits arbres peuvent être utilisés dès le début du jeu à poings nus être brisé, ce qui devrait vous permettre de ramasser beaucoup plus facilement de grandes quantités de bois au début. Dans tous les cas, c’est beaucoup plus rapide ainsi.

Cette procédure est non seulement très pratique pour obtenir rapidement de grandes quantités de bois, mais aussi pour éliminer les Capacité à utiliser les poings améliorer. Ramassez quelques pierres sur le côté et après quelques minutes de jeu, vous pouvez fabriquer votre première hache avec laquelle vous pourrez enfin vous aventurer sur de plus grands arbres.

Astuce n ° 02: Créez les bons articles

Au début du jeu, votre seule tâche est de survivre à la première nuit à «Valheim». De nombreux joueurs ont tendance à créer tout de suite ce qui est disponible, mais cela revient simplement à gaspiller vos précieux Ressources. Tout d’abord, demandez-en un Table de travail pour que vous puissiez en avoir un Chantier de construction avoir disponible. Maintenant, l’établi a besoin d’un petit Abriafin que vous puissiez également les utiliser.

Cette couverture de l’établi est absolument nécessaire car elle est par ailleurs largement inutile. Un toit doit être fait du composants de toiture en pente existent, les toits plats et les tuiles au sol ne sont pas acceptés par le jeu. Maintenant tu en as besoin Lieu de couchagemais en aucun cas déjà une maison complète car ce serait aussi un grand gaspillage de matériaux. Soyez économe et concentrez-vous d’abord sur un lit et un feu de camp à fabriquer.

Vous êtes déjà bien préparé pour la première nuit, et le lit sert également de Point de rentrée à votre base au cas où vous mourriez. Afin d’élargir davantage votre base, vous devriez en avoir un houe avec lequel le terrain peut être nivelé et ainsi rendu constructible. De plus, il n’y a rien de mal à chercher près de l’eau dans les prairies Silex chercher avec qui tu es Hache en silex peuvent produire.

Si vous ne savez pas quel équipement est important au début de votre aventure à « Valheim », vous trouverez la liste suivante d’articles qui se sont avérés particulièrement utiles pour nous:

UNE Hache couper des arbres. De préférence en silex

couper des arbres. De préférence en silex Un simple lance pour la chasse, qui peut être lancé avec le bouton central de la souris

pour la chasse, qui peut être lancé avec le bouton central de la souris Un simple marteau pour la construction

pour la construction Sur lit avoir un point de rentrée

avoir un point de rentrée Quelques Des boites pour pouvoir ranger vos ustensiles

pour pouvoir ranger vos ustensiles Sur Feu de camp Avec Station de cuisson

Conseil n ° 03: n’oubliez pas votre salle de stockage

Dans «Valheim», vous devrez aller dans la forêt encore et encore pour chercher de nouvelles ressources comme Bois, cuir ou la chair chercher. Cependant, il n’est pas très efficace de ne collecter que ce dont vous avez besoin à l’époque. Lors de vos excursions, vous devriez généralement récupérer jusqu’à ce que votre inventaire soit plein ou que vos outils soient cassés. Cela signifie que vous devez y aller beaucoup moins souvent, mais vous avez également besoin de beaucoup dans votre base Espace de stockage.

Par conséquent, il est recommandé d’avoir un Dépot construire dans lequel vous Boites de stockage et trier systématiquement vos matériaux en eux. Grâce à l’espace de rangement clair, vous pouvez désormais partager votre temps précieux, une fois pour vos voyages de groupe et une fois pour la construction.

© Studio Iron Gate

Conseil n ° 04: entraînez-vous toujours bien

À ton Compétences Pour progresser dans «Valheim», il suffit de les utiliser. Voulez-vous être meilleur au tir à l’arc? Tirez ensuite sur des cibles. Voulez-vous devenir un grand pugiliste? Puis frappez la nature comme s’il n’y avait pas de lendemain. Tout comme vous pouvez frapper de petits arbres pour ramasser du bois au début, vous pouvez Sortez la colère sur les pierres. Cela ne casse pas les pierres, c’est pourquoi vous pouvez vous entraîner efficacement avec elles.

Si vous frappez des pierres avec des armes, rappelez-vous que vos outils meurtriers se décomposeront lentement mais sûrement, alors ne vous entraînez pas dans la forêt, où des adversaires peuvent apparaître. Avec une arme cassée, il est difficile de se défendre.

D’autres compétences comme nager, Saut et Sprint, sont également améliorés simplement en les utilisant. Cela se produit généralement sur le côté et ne nécessite aucune heure de formation supplémentaire. Votre Furtif Cependant, vous ne le raffinez que lorsque vous êtes à proximité d’adversaires, c’est pourquoi il est parfaitement logique de se faufiler autour d’un cerf pendant quelques minutes de temps en temps.

Conseil n ° 05: les réparations sont gratuites

Si vous partez pour de plus longs voyages, vous devez toujours vous assurer que les outils et les armes sont en bon état. A terme, au fil de son utilisation, il deviendra progressivement inutilisable, c’est pourquoi il est indispensable de l’utiliser à l’établi réparer. Contrairement à la plupart des autres jeux de survie, cependant, cela ne coûte aucune ressource supplémentaire dans «Valheim». Donc, si vous prenez le temps de garder votre équipement en bon état, vous n’avez pas à prendre en compte des coûts cachés.

Astuce n ° 6: Voici comment bien manger

Qui dans « Valheim » aliments mange non seulement assure sa propre survie, mais reçoit également de la nourriture utile, selon le type de nourriture Bonus sur la vie et l’endurance. Au début, vous mangerez principalement des baies et des champignons, mais dès que vous le pourrez, vous devriez chasser pour la viande, car cette nourriture donne un bonus plus élevé que les plantes. Alors construisez-en un rapidement Station de cuisson et commence à chasser le sanglier.

Sangliers apporter non seulement de la viande, mais aussi cuirce dont vous avez souvent besoin pour fabriquer des armes et des pièces d’armure. Ensuite, faites cuire la viande à la station de cuisson, mais veillez à ne pas vous brûler au feu. Assurez-vous également de la variété lorsque vous mangez, vous pouvez choisir n’importe quel menu à partir de trois types d’aliments différents donc si vous avez accès à de la viande, vous devez la raffiner avec des champignons et des plantes pour tirer le meilleur parti du bonus.

Assurez-vous que les trois ingrédients sont différents pour que les effets s’empilent. Quiconque utilise de la viande deux fois gaspille des ressources inutilement. Au début de votre aventure à « Valheim » il est conseillé de viande cuite, queue de sirène frite et Champignons à combiner les uns avec les autres. Vous pouvez trouver la viande presque partout, les champignons sont beaucoup plus efficaces que les baies et vous pouvez vous passer de la queue de sirène si vous n’en avez pas Cou trouve.

© Studio Iron Gate

Conseil n ° 07: les sols ne sont pas des toits

Ce n’est pas rare pour les nouveaux joueurs de « Valheim » Pièces de plancher pour le toit de votre propre maison. Ces pièces ont une forme pratique et permettent de construire des cabanes simples et carrées. Il n’y a qu’un seul problème, car les dalles de sol ne sont pas reconnues comme toit dans le jeu et votre maison n’est donc pas considérée comme un abri. Cela a également pour conséquence que Des objets comme l’établi ou le lit ne pas être considéré comme couvert.

Si vous n’avez pas de vrai toit, vous ne pouvez pas utiliser certains objets et vous n’avez pas non plus de protection contre les intempéries.

Astuce n ° 08: n’oubliez pas le feu dans la maison

Qui ne sont pas Feu dans la maison a, ce n’est pas confortable, mais cette valeur est importante car sans elle vous n’auriez pas Buff reposé recevoir. Ce buff améliore la Endurance et régénération de la vie, donc vous ne voulez pas vous passer de lui. La variante la plus simple est simplement d’avoir un feu de camp dans la maison. Pour ce faire, retirez une plaque de base et construisez votre feu là-bas. Ou vous pouvez d’abord construire le feu de camp et simplement construire votre maison autour de lui.

Peu importe comment vous le faites, il est important d’inclure un moyen pour aspirer la fumée quitter, car sinon la fumée accumulée peut tuer votre personnage. Construisez-en un empiler ou au moins un trou dans le mur près du toit pour éviter ce terrible sort.

Astuce # 09: Coop et PvP

Dans «Valheim», vous pouvez avec jusqu’à dix joueurs jouer sur un serveur. Cela permet de créer, de s’installer et de se battre en coopération. Puisque l’accent dans ce jeu est sur l’interaction harmonieuse, est PvP Uniquement possible par accord mutuel, donc le combat joueur contre joueur n’a lieu que si les deux parties sont d’accord Mode PvP activé pour avoir. Remarque: deux épées parallèles signifient que le mode PvP est désactivé, les épées croisées signifient que le PvP est actif.

Jouer en équipe sans PvP a non seulement des avantages pour vos mauvais nerfs, mais il est également possible de combattre un ami sans causer de dégâts. Profitez de ce fait pour votre Compétences de combat pour monter de niveau.

Astuce n ° 10: vaincre Eikthyr

Votre première grande tâche à « Valheim » est le cerf divin Eikthyr pour vaincre. C’est un vrai combat de boss, c’est pourquoi vous ne devriez aller au combat que si vous vous êtes bien préparé. Votre arsenal devrait en avoir un pour ça Arc avec suffisamment de flèches inclure, un signe et une lance, au mieux en silex. Avant de rencontrer Eikthyr, chassez de nombreux animaux et fabriquez la meilleure armure possible. Il serait également bon de prendre un repas avant le combat.

Pour appeler le cerf divin, vous devez interagir avec l’autelindiqué sur votre carte. Si vous ne voyez pas l’autel, interagissez avec lui Pierre runique au point où vous avez commencé votre aventure. Cependant, l’invocation n’est possible que si elle est suffisante Trophées de cerfs qui sont lâchés par les animaux dans la forêt.