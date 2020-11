Valhalla, historien d’Assassin’s Creed: « Les jeux vidéo jouent un rôle central dans l’apprentissage »

Après l’Égypte de Cléopâtre et la Grèce de Socrate, le nouveau chapitre d’Assassin’s Creed plonge dans l’Angleterre du 10ème siècle envahie par les Vikings. Comme on peut le comprendre, le contexte historique joue un rôle central dans la série Ubisoft. Sans surprise, il faisait partie des principaux protagonistes de l’événement de streaming dédié au nouveau Assassin’s Creed: Valhalla, jeu attendu le 10 novembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google Stadia. À travers les invités qui ont assisté au panel « L’histoire est notre terrain de jeu », il était possible de connaître l’énorme travail de reconstruction de la période historique, entre difficultés et satisfactions à mettre en lumière une époque adorée par la culture pop, mais en partie malmenée du point de vue historique.

Au cours du panel, l’équipe composée d’historiens (Lucie Malbos, Thierry Noël, Ryan Lavell), directeur narratif (Darby MacDevitt), level designer (Philippe Bergeron) et directeur artistique (Raphael Lacoste) a raconté le contexte lié au relooking, dans Assassin’s Credo: Valhalla, de la culture du peuple viking et anglo-saxon, à travers une cure pour les paysages, les langues, les bâtiments, les personnages, la religion. Une quantité incroyable de travail a commencé à partir de la feuille blanche classique, qui au cours des recherches a été de plus en plus remplie de lignes directrices, pour permettre une reproduction soigneuse de l’Angleterre au Xe siècle. Nous avons pu approfondir le discours lié à la reconstruction du décor du Valhalla avec une comparaison directe avec celui-ci historien Thierry Noël.

En tant qu’historien, quelle est la principale difficulté de traiter une époque lointaine, comme celle des Vikings et des Anglo-Saxons, dans les productions médiatiques d’aujourd’hui?

Normalement, nous avons toutes sortes d’informations grâce à l’histoire, à la littérature, à l’archéologie, mais dans le cas de l’époque viking – en particulier celle des invasions en Angleterre – nous avons peu de documentation disponible. C’était un défi très intéressant pour nous. Pour Assassin’s Creed: Valhalla, nous avons collaboré avec un grand nombre d’experts, tels que des historiographes, des archéologues, des linguistes, pour effectuer des travaux de reconstruction. Il était intéressant de travailler en étroite collaboration avec eux, non seulement pour le matériel mais aussi pour les éléments culturels. Nous avons fait un travail de reconstruction de la langue des Anglo-Saxons et des Vikings en prenant soin de la base scientifique.

L’un des aspects les plus populaires des vidéos Assassin’s Creed: Valhalla est le concours d’alcool. Quelle relation les Vikings avaient-ils réellement avec l’alcool?

Au cours de la phase de recherche, nous avons constaté que les Vikings consommaient de l’alcool lors des célébrations. Nous savons également qu’ils se sont lancés dans différents jeux, y compris des activités de plein air ou du canotage. Il y a des jeux qui parlent aussi de combat, comme une sorte de fausses batailles. Les concours de boissons faisaient également partie de leur culture. L’un des aspects les plus intéressants du Moyen Âge est que l’alcool était plus sûr à boire que l’eau, qui n’était souvent pas potable. Donc, en bref, les Vikings ont profité de nombreuses activités, y compris des concours de boisson.

La religion joue un rôle fondamental dans la culture viking. Dans la période historique dans laquelle Assassin’s Creed: Valhalla se déroule, la mythologie nordique et la religion chrétienne entrent en contact. Dans quelle mesure et comment ce dualisme a-t-il influencé la reconstruction du contexte?

Je pense que la religion est l’un des aspects les plus intéressants du jeu. Les hommes du Nord ont uni les questions religieuses, les superstitions et les croyances jusqu’à ce qu’ils entrent dans la zone chrétienne, découvrant quelque chose de nouveau. Ce n’est pas nécessairement une relation conflictuelle. Finalement, il y eut de nombreux échanges entre les païens, c’est-à-dire les Vikings, et les chrétiens anglo-saxons. Pour preuve, lors de nos recherches, nous avons trouvé quelques trouvailles de petits bijoux. Dans le détail, des pendentifs en forme de croix parmi ceux utilisés par les Vikings, et des pendentifs en forme de marteau de Thor parmi ceux portés par les chrétiens. Je pense que c’est un excellent exemple pour comprendre le type de relation qu’entretenaient les personnes de deux religions différentes, et c’est pourquoi nous l’avons utilisé dans le jeu.

Quelle est la différence entre les Vikings dans Assassin’s Creed: Valhalla et les Vikings dans la culture pop?

Les Vikings sont parmi les personnalités les plus répandues de la culture pop. On peut les trouver dans les publicités, les films et les séries télévisées. Ce que nous avons essayé de faire avec Assassin’s Creed: Valhalla est d’être aussi proche que possible de qui étaient vraiment les Vikings. Cela a conduit à 3 ans de projet, comprenant des recherches dans les musées, des inspections, des lectures, des comparaisons avec des experts, histoire de tenter de créer une rupture avec l’image classique des Vikings dans la culture pop.

Y a-t-il des personnages historiques avec lesquels nous pouvons interagir dans Assassin’s Creed: Valhalla?

Il y a de nombreux personnages intéressants dans le jeu. Pour donner un exemple de ce que nous avons tiré de l’histoire des Vikings, les joueurs rencontreront quelqu’un appelé Ivar le Désossé, qui était une figure légendaire des sagas, mais aussi une personne emblématique de cette période, décrite comme un grand et influent leader viking de une énorme armée. Du côté anglo-saxon, nous rencontrerons Alfred le Grand, l’un des pères fondateurs de l’Angleterre moderne.

D’après votre expérience, les jeux vidéo joueront-ils un rôle plus important dans la diffusion de l’histoire et la diffusion de l’imagerie historique collective?

J’étais historien, joueur et enseignant il y a longtemps. Je pense que les jeux vidéo ont un grand pouvoir de diffusion des connaissances historiques. Même si le but d’un jeu est de divertir, d’émotions royales et même d’action, ils peuvent stimuler l’apprentissage, pas seulement l’histoire. Dans notre franchise, l’histoire est essentielle et je pense que le jeu vidéo jouera un rôle encore plus central dans l’apprentissage de l’histoire. Dans le cas d’Assassin’s Creed: Valhalla, nous avons reçu plusieurs compliments lorsque nous l’avons annoncé, pour la façon dont nous avons montré l’âge des Vikings.