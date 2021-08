Valfaris: Mecha Therion apporte plus de heavy metal à PS5, PS4 l’année prochaine

MERCATOXL MercartoXL LIFAN 190 hayon 10,5 kW (14.3PS) 4 course de 25 mm démarrage manuel refroidi à l'air

OHV monocylindre 4 temps de WilTec approprié pour le karting et pour presque toutes les petites machines à essence tels que les pompes, tondeuse à gazon et les barres de coupe, les générateurs (de puissance), karts, karting et bien plus encore. Observez les dessins techniques dans le même vilebrequin du moteur peut être facilement changé. Le moteur a démarreur de recul, le carburateur, échappement, du carburant et des filtres à air sont inclus dans la livraison. À PROPOS LIFAN Le Chonqing Lifan Industry (Group) Co. Ltd. fondée 1992e Elle est l'une des plus grandes entreprises privées en Chine. Le Groupe Lifan a connu une croissance rapide et est devenue une société diversifiée mettant l'accent sur la technologie moderne avec la production et la distribution des voitures, camions, autobus, motocyclettes et de moteurs. Lifan moto a été décerné par le Bureau d'Etat de la qualité et de contrôle technique et a reçu « la Chine Top Brand » décerné le titre par le comité de promotion. En