Valerie Bertinelli s’adresse au passé en tant que porte-parole du régime alimentaire: « Je suis devenue une partie du problème »

Valerie Bertinelli a entamé une conversation émouvante et importante sur la honte corporelle et l’acceptation personnelle sur les réseaux sociaux la semaine dernière, et au cours du week-end, elle a poursuivi cette conversation lorsqu’un adepte l’a accusée d’avoir aidé à «créer le problème» en promouvant la culture de l’alimentation.

Se référant au passage de Bertinelli en tant que porte-parole de la marque de perte de poids et de maintien du poids Jenny Craig, le commentateur a déclaré que l’homme de 61 ans « a passé des décennies à dire au reste d’entre nous de maigrir, des shakes, des potions et des serpents pour perdre du poids. oil & MAINTENANT, vous voulez être un guerrier qui fait honte au corps ? Vous ne pouvez pas être une victime lorsque vous avez contribué à créer le problème.

Dans sa réponse à ce tweet, l’acteur, auteur et star de Food Network a souligné les erreurs dans l’accusation – et possédait les vérités.

D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que vous soyez vraiment désolé, mais laissez-moi répondre quand même.

Je ne suis pas une victime. Je peux supporter la chaleur. J’ai fait la vidéo pour que je puisse exprimer mes sentiments au lieu de les écraser et de les manger, ce que je fais habituellement. https://t.co/4WtDh3XyTg – Valérie Bertinelli (@Wolfiesmom) 10 juillet 2021

La vidéo qu’elle a mentionnée est celle qu’elle a partagée sur Instagram jeudi dernier, dans laquelle elle a pleuré en expliquant ce qu’elle ressentait après avoir appris qu’elle devait perdre du poids.

Oui, j’ai passé 6 ans à « shilling » pour Jenny Craig. (vos calculs sont un peu faux) J’ai acheté toute ma vie dans l’industrie de l’alimentation, puis je suis devenu une partie du problème, alors je reçois aujourd’hui le karma de mes actions. – Valérie Bertinelli (@Wolfiesmom) 10 juillet 2021

Bertinelli a ensuite lancé un avertissement à son fidèle partisan.

Vous pouvez aller de l’avant et juger tout ce que vous voulez. Cependant, je peux vous avertir, par expérience, que ce genre de karma ne se sent pas bien non plus. – Valérie Bertinelli (@Wolfiesmom) 10 juillet 2021

Ce qui fait du bien, c’est le soutien qu’elle a reçu depuis qu’elle s’est ouverte sur le sujet, une vague de messages positifs qui ont dépassé en nombre le négatif.

Le lendemain du partage de cette vidéo précédente sur Instagram, Bertinelli est revenue avec un autre clip, dans lequel elle ne tarit pas d’éloges sur les encouragements qu’elle a reçus.

« Il y a tellement de gentillesse là-bas », a-t-elle déclaré, toujours émue, mais avec un sourire cette fois. « Je ne me sens certainement plus si seul. »

Bertinelli a écrit plusieurs livres sur ses expériences avec la culture diététique et sa relation avec la nourriture au fil des ans. Son prochain livre, « Assez déjà : Apprendre à aimer la façon dont je suis aujourd’hui », sortira en janvier prochain.

