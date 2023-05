Valeria : Qui revient dans la saison 3 de la série Netflix ?

Petit Bateau Ensemble 3 pièces jacquard en coton bio bébé - Blanc Avalanche/ Multico - Bébé - 3M

Le jacquard "Petit Bateau je t'aime" revient cette saison dans de nouvelles formes. Ensemble trois pièces en côte, la matière emblématique de Petit Bateau. Composé d'un cache-coeur, d'un pantalon et d'un body. Cache-cœur en jacquard "Petit Bateau je t'aime". Pantalon avec bas de jambes unis contrastés et ceinture élastiquée pour plus de confort. Body uni, ouverture pressionnée croisée sur le côté et à l'entrejambe pour facilier l'enfilage.