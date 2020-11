Valeria Orsini affiche Curvy Physique dans une robe blanche découpée

La sensation Internet Valeria Orsini a stupéfié ses abonnés Instagram le vendredi 6 novembre, lorsqu’elle a partagé de magnifiques nouvelles photos d’elle-même dans un ensemble révélateur.

Le mannequin de 30 ans, d’origine italienne, colombienne et portoricaine, a été photographié par un mur gris à Miami Beach pour la série de deux diapositives. Valeria s’est positionnée directement devant la caméra et a montré sa silhouette alors qu’elle basculait entre deux poses sexy.

Elle se tenait avec l’avant de son corps face à la caméra alors qu’elle sortait une hanche dans la première image. Elle rapprocha ses mains devant son ventre tout en boudant et en fixant directement l’objectif de la caméra. Elle a posé de son côté droit sur la deuxième photo, affichant son profil et son arrière-plan, qui était étayé. Ses yeux détournèrent l’objectif cette fois.

Ses longues mèches blondes surlignées étaient séparées vers la gauche et coiffées de vagues lâches qui ajoutaient une touche de glamour sophistiqué à son apparence générale. Elle arborait des ongles courts parfaitement entretenus avec un vernis rose clair.

Valeria a affiché ses atouts voluptueux dans une robe blanche à découpes qui présentait un design à une seule épaule avec une manche longue. Le vêtement étroitement enroulé autour de sa poitrine alors qu’elle affichait une grande quantité de décolleté, attirant les yeux sur son buste. Le noyau sculpté du modèle a été davantage exposé car le numéro a été conçu avec une grande découpe sur sa partie médiane. La robe moulante lui a également permis d’afficher ses hanches courbes et son dos corsé tout en épousant sa forme. Elle a complété le look avec des talons beiges à bout ouvert.

Dans la légende, elle a partagé de sages conseils avec ses abonnés, leur disant de ne pas perdre leur temps avec des pensées négatives. Elle a également révélé que sa robe avait été conçue par la boutique Lotus Couture basée à Miami.

Valeria a crédité les photos au photographe Gabriel Gonzalez.

Le nouveau message de Valeria a reçu beaucoup de soutien de la part des utilisateurs des médias sociaux, recevant plus de 16000 likes depuis sa mise en ligne il y a quelques heures. Des centaines d’adeptes ont posté dans la section des commentaires pour exprimer leur admiration pour la silhouette du modèle, sa beauté et son ensemble brûlant.

«J’ai tué ce look», a écrit un individu, ajoutant un seul emoji de feu à son compliment.

« Magnifique comme toujours », sonna un autre admirateur, remplissant leur compliment avec des emoji au cœur rose.

«Tellement belle bébé», a affirmé un troisième fan.

«Belle robe, belle», a ajouté une quatrième personne.

L’étonnante sert souvent des looks fumants sur son compte Instagram. La semaine dernière, elle a partagé un article dans lequel elle arborait un haut gris maigre et une jupe longue assortie. Ce téléchargement a reçu plus de 15 000 likes.