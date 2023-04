Valentino : la COMÉDIE de Dulce María et David Chocarro à NE PAS MANQUER sur Prime Video

in

La comédie met en vedette la star de RBD et l’acteur de Triade.

©IMDBLa comédie met en vedette Dulce María et David Chocarro

Dulce María et David Chocarro ont tous deux remporté plusieurs succès récents, la chanteuse à travers sa tournée avec RBD et Chocarro avec des pièces de théâtre et des séries Netflix, telles que Triadeet maintenant pVous pourrez voir un projet de ce couple dans une comédie sur Prime Video.

Synopsis officiel de Valentino, vous pouvez être votre propre héros ou méchant : « La vie de Gonzalo, une ancienne star de feuilleton télévisé, se complique lorsque ses démons, transformés en un alter ego nommé Valentino, apparaissent. Gonzalo doit obtenir le rôle de sa carrière dans la série d’un célèbre producteur, qui s’apprête à célébrer son mariage avec Carmen, une cardiologue qui vole le cœur de Gonzalo. Ce que personne ne s’attend à ce que Valentino fasse une apparition pour tout gâcher« .

+ Quand Valentino est-il sorti, pouvez-vous être votre propre héros ou méchant ?

La bande est de 2022, cependant, arrivera sur la plateforme de streaming Prime Video à partir de la nuit de ce mardi 11 avrilvous pouvez donc suivre la comédie mettant en vedette l’acteur argentin et le chanteur mexicain.

+ Quel est le casting de Valentino sur Prime Video ?

Outre la chanteuse Dulce María et David Chocarro, le film a également la participation de Mauricio Arguelles, Artus Chávez, Daniel Haddad, Adriana Montes de Oca, Adriana Llabres, tatouage Alexandre, ari albarran et alexia alexandre.

Le film de 93 minutes a été réalisé par Alfonso Pineda Ulloa, qui a réalisé d’autres projets, tels que Amour, douleur et vice versa, Le Journal Perdu de Don Juan et Restes. Le film est également réalisé par Alejandro Ricaño, connu pour Poussière (2019) et ma liste d’ex (2018).

