Val Kilmer dit qu’il y avait un « lien spécial » entre les stars de Top Gun

Il y a beaucoup d’histoires à Hollywood sur les décors de films toxiques, où les acteurs et les réalisateurs se sont affrontés et le processus de réalisation du film a été une corvée. Ce n’est pas quelque chose qui s’est jamais produit pendant le tournage de l’original Pistolet supérieurcomme Val Kilmer a rappelé le véritable lien entre tous ceux qui ont travaillé sur le film, quelque chose qui s’est apparemment poursuivi dans sa suite tardive. Avec Kilmer et Cruise réunis dans Top Gun : Maverickil semble que ce soit maintenant le moment idéal pour se rappeler comment c’était de travailler sur l’original Pistolet supérieur il y a 36 ans.

Pistolet supérieur n’a pas vraiment époustouflé les critiques lorsqu’il a fait ses débuts au cinéma en 1986, mais comme beaucoup de films de la décennie, ce fut un succès et beaucoup s’en souviennent affectueusement. Pour cette raison, la nouvelle d’une suite faite il y a quelques années semblait conduire à un autre tour de nostalgie au milieu de la route qui ferait probablement assez bien au box-office et si c’était de la chance, ne pas mettre une tache sur les souvenirs du film original. À présent Top Gun : Maverick est en train de gravir les échelons du palmarès des plus grands films de l’année et devrait être le premier film de Tom Cruise à dépasser le milliard de dollars.

Pour Kilmer, cela a été un retour spécial, surtout compte tenu du fait qu’il a presque refusé un rôle dans le film original et a dû être convaincu par l’enthousiasme du réalisateur Tony Scott pour le projet. Tout en parlant à EW, Kilmer a commenté le sentiment de camaraderie ressenti dans le film original et comment ce fut une expérience vraiment joyeuse. Il a dit:

« Nous étions tous si jeunes lors du tournage du premier film, mais même à ce moment-là, il y avait un lien spécial entre nous tous. Même après le tournage, nous riions et dansions toute la nuit ! »

Tom Cruise a insisté sur le fait que Val Kilmer devrait revenir pour Top Gun: Maverick

À part Maverick de Tom Cruise, Tom « Iceman » Kazansky de Val Kilmer est la seule autre star à revenir pour la suite, et c’est quelque chose qui revient à l’insistance de Tom Cruise et du producteur Jerry Bruckheimer sur le fait que Kilmer devait faire partie de l’histoire de Maverick dans le nouveau film. Cela a bien sûr porté ses fruits, les retrouvailles à l’écran entre les personnages étant l’un des moments les plus émouvants du film.





Alors que Top Gun : Maverick a massivement dépassé les attentes au box-office, cela ne signifie pas qu’il y aura un avenir Pistolet supérieur films, du moins pas avec Cruise ou Kilmer. Après avoir réussi à faire un film qui non seulement conserve la réputation de l’original mais l’améliore en fait, il y aura toujours une tentation d’essayer de capitaliser encore plus sur la franchise avec sa nouvelle popularité. Paramount souhaitant actuellement étendre sa gamme d’émissions de télévision sur Paramount +, il est tout à fait possible qu’ils envisagent même de se tourner Pistolet supérieur dans une série comme ils l’ont fait avec un certain nombre d’autres adresses IP. Pour l’instant, le Pistolet supérieur l’histoire semble être faite, mais tout le monde pensait la même chose il y a trois décennies.