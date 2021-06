Val Kilmer aborde la polémique entre Batman et Catwoman

Cette semaine, l’une des controverses les plus étranges concernant l’image de Batman a été révélée lorsque Justin Helpern, l’un des créateurs et producteurs exécutifs de « Harley Quinn », a noté que DC avait demandé à l’équipe créative derrière la série animée de la retirer de sa troisième saison. une séquence dans laquelle le Dark Knight a partagé un moment d’intimité avec Catwoman

Peut-être que la question n’aurait pas fait la une des journaux sans Helpern déclare que le département DC, au moment où les producteurs de la série ont demandé les raisons de ce refus, a souligné que « les héros ne font pas ça », quelque chose dont l’acteur Val Kilmer a son commentaire.

Kilmer, qui a joué le Dark Knight en 1995 dans le film « Batman Forever », a présenté sa propre contribution à la vague de mèmes que cette controverse a générée tout au long de la semaine, partageant un gif d’une des scènes partagées avec le Dr Chase Meridian , joué par Nicole Kidman, lorsqu’elle interpelle le héros avec le signal de chauve-souris.

Sous le texte de « Le fait-il ou ne le fait-il pas? », Val Kilmer partage le moment où le personnage de Kidman raconte à Batman, de manière suggestive « Nous pouvons essayer, j’apporterai le vin », étant l’une des innombrables séquences de cette nature au sein du film, qui est aujourd’hui considéré par beaucoup comme un « bijou culte ».

Pour avoir un peu plus de contexte pour comprendre la blague de Kilmer, il convient de noter que Helpern a révélé que la scène supprimée de la troisième saison de « Harley Quinn » impliquait Batman faisant du sexe oral à Catwoman. Lorsque DC a souligné que « les héros ne faisaient pas ça », le créateur a demandé si cela impliquait que les héros étaient des amants égoïstes, ce à quoi les dirigeants de l’entreprise ont répondu qu’ils cherchaient en fait à protéger le personnage avec lequel ils vendaient des jouets à leur image. . . .

Et de cela il n’y a aucun doute. Batman a été l’une des plus grandes mines d’or de DC Comics actuellement, et ce ne serait pas la première fois que l’entreprise serait en polémique sur la façon dont son personnage est présenté au public.

En 2018, à travers le label « Black Label », DC présenterait une série d’histoires destinées à un public adulte, parmi lesquelles « Batman : Damned », un titre qui a gagné en notoriété sur internet lorsqu’un de ses panneaux dans lequel Batman il a enlevé son costume, formant une silhouette suggestive avec ses parties génitales. Les poursuites judiciaires des milieux conservateurs ont forcé l’entreprise à imprimer cette bande dessinée avec des corrections sur le panneau.