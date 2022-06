Vaincre Tristan contre les vampires dans V Rising – trucs et astuces

Qui dans l’aventure de survie V en hausse au puissant seigneur vampire ou aux puissants dame vampire veut devenir, doit aspirer beaucoup de sang, collecter beaucoup de ressources et de puissants adversaires, soi-disant V sang maîtriser. L’un d’eux porte le nom Tristan le chasseur de vampires et est par son caractère un morceau vraiment dur.

Cet assassin professionnel des morts-vivants aux dents pointues est probablement celui ennemi le plus lourd dans la zone de départ et l’un des V Bloods les plus difficiles que vous devrez affronter lors de votre ascension vers le véritable pouvoir. Dans ce Guide nous vous dirons où trouver Tristan et comment vaincre le boss.

V Rising: Comment trouver Tristan le chasseur de vampires

La plupart des boss de V Rising se trouvent à un emplacement fixe, ce qui les rend faciles à trouver, mais Tristan n’en fait pas partie. Le chasseur de vampires patrouille dans les bois de Farbane et attaque tous les vampires qu’il voit. Pour quoi lui nouveaux arrivants fait un vrai problème que vous mieux largement autour.

Mais tôt ou tard, il faut y faire face ennemi mortel des vampires Après tout, vous n’avez pas besoin d’une telle concurrence près de votre château, cela vaut également la peine de vaincre le V Blood, car après sa mort, vous l’aurez faim de sang et le Recette de l’essence de sang améliorée.

La faim de sang en est une pouvoir des vampiresce qui vous permet sans plus tarder groupe sanguin et qualité des cibles proches, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts. L’essence de sang améliorée est comme le plus petit représentant source d’énergiequi est distillé à partir du sang pour alimenter votre château.

Vous devrez d’abord trouver le chasseur de vampires, bien sûr, mais avant de commencer à chercher, assurez-vous d’être au moins à peu près niveau 46 sont, car avant ce V Blood est presque invincible et même si vous le rencontrez au niveau des yeux, vous pouvez toujours vous attendre à un dur combat.

Le boss erre dans les bois de Farbane dans la rue autour et ne reste jamais au même endroit. En conséquence, il est généralement plus probable que vous le rencontriez accidentellement plutôt que de le trouver lorsque vous le cherchez. Vous avez généralement de bonnes chances de les rencontrer dans la partie orientale de la forêtmais il existe un moyen beaucoup plus précis de trouver Tristan.

Utilisé le mécanisme de localisation de l’autel de sangpour retrouver la trace du boss et le traquer. Mais soyez prudent, car si vous établissez un contact visuel, ce chasseur de vampires commencera immédiatement le combat avec vous. Et malheureusement pour vous, Tristan peut perdre vos points de vie réduire en quelques secondesqui nécessite beaucoup de potions de soins et une bonne stratégie au combat.

©Stunlock Studios.

V Rising: Comment vaincre Tristan le chasseur de vampires

Une fois que vous avez commencé le combat avec Tristan dans V Rising, vous devriez obtenir le Cutthroat sortir de la rue, car des humains en patrouille viendront à son aide, ce qui pourrait faire pencher la balance dans cet argument. Mieux vaut combattre le chasseur de vampires hors des sentiers battus et des chemins où il reste un duel.

Selon la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez également vous approcher de monstres tels que Attirez les golems de roche et faites-les attaquer votre ennemi commun. S’il est alors occupé avec l’être, vous pouvez utilisez votre arbalète et infligez des dégâts de loin.

Une autre tactique qui s’est avérée efficace au combat est monter à chevalgaloper et Tristan avec une lance en passant devant attaquer. Tristan parvient rarement à répondre de manière appropriée à cette attaque, et vous pouvez utiliser cette approche en cas de succès répétez aussi souvent que vous le souhaitez.

Si vous misez sur cette stratégie à cheval, assurez-vous d’être sur une large champ ouvert parce que les arbres et les rochers vous gênent dans l’attaque de la tempête et dès que vous êtes coincé quelque part, vous êtes le chasseur de vampires de Tristan un aliment trouvé. Faites donc attention à votre environnement au combat.

Quoi qu’il en soit, avant de combattre Tristan, vous devez vous assurer que vous en avez assez défense contre le feu ayez avec vous, car ce V Blood de V Rising aime utiliser des attaques légèrement plus chaudes. Aussi, vous devriez avoir un ensemble Camion de potions de santé emportez-le avec vous, après tout, Tristan inflige des dégâts importants et des dégâts supplémentaires dégâts dans le tempsce qui peut vous causer des ennuis.

Puisque Tristan presque continuellement sur un Combinaison d’attaques de feu avec l’épée et son arbalète sets, il est conseillé aux joueurs qui ne maîtrisent pas encore parfaitement leur personnage de à une distance rester. Ceci est particulièrement important lorsque le chasseur de vampires de son des bombes s’en sert dégâts de zone cause.

Le reste du combat se compose essentiellement du bon timing, car vous pouvez utiliser à la fois des attaques à l’épée et des attaques à distance. avec des pas évasifs sur le côté échapper. Cependant, si le V Blood utilise des bombes, sprintez à travers lui. Mais vous avez également besoin d’une bonne idée de la bonne distance par rapport à l’adversaire.

Considérant que ce combat de boss dans « V Rising » peut durer un moment, le duel commence au mieux à crépusculepour que vous ne fassiez pas soudainement combattre au soleil doit et volette d’ombre en ombre.