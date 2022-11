Vaincre tous les Berserkers dans God of War Ragnarok – Guide

Si les combats « normaux » dans Dieu de la guerre Ragnarok Si ce n’est pas assez difficile, le jeu vous propose une quête facultative appelée Digne d’un roi à laquelle vous avec berserkers durs à cuire faire ça ressemble à ça 9 Walkyries dans Dieu de la guerre sacrément dur et très difficile à vaincre.

Où puis-je trouver les pierres tombales Berserker dans God of War Ragnarök ? Afin de pouvoir affronter les différents berserkers, vous devez terminer la quête à l’avance Digne d’un roi J’accepte. Où trouver les pierres tombales individuelles des berserkers on vous explique dans cet article.

Vaincre Fraekni le Zélote

Dans Midgard vous serez, entre autres, sur Berserkerin Fraekni, le fanatique rencontrer, ce qui vous donnera un combat féroce, quelle que soit la difficulté à laquelle vous jouez. Comme pour les autres berserkers, vous ne devriez pratiquement pas faire d’erreur, car la dame inflige d’énormes dégâts à chaque coup. Deux ou trois coups peuvent signifier une mort virtuelle pour Kratos.

Bataille contre Fraekni le Zélote: Au début, vous pouvez charger directement sur Fraekni et infliger les premiers dégâts aux dames avec une attaque lourde ou une attaque runique. En même temps, Freya était censée lui tirer des flèches sans arrêt.

© VOUS © VOUS

Mais ne prenez pas trop de temps avec vos propres attaques, mais pensez aussi à la défense. Il est probable que Fraekni lancera ses propres attaques de mêlée si vous êtes toujours à proximité d’elle.

Cela commence souvent par une attaque jaune que vous pouvez parfaitement parer pour infliger vous-même des dégâts. Après une ou deux attaques jaunes, une attaque rouge suit généralement, qu’il faut esquiver avec une roulade, de préférence latéralement, pour éviter l’attaque dans un petit rayon.

Si Fraekni lève son arme au-dessus de sa tête, seule une roulade d’esquive aide ! © VOUS

Après une telle attaque, le Zélote a besoin de quelques secondes pour récupérer. Frappez-les avec des coups rapides.

Maintenant, reculez un peu car Fraekni sera ensuite dans les airs et chargera une attaque jaune. Vous pouvez parfaitement contrer cela, puis lancer toutes les attaques à votre disposition.

Si Fraekni s’élève dans les airs, vous pouvez contrer l’attaque suivante. © VOUS

Mais assurez-vous que quelques secondes plus tard, les attaques de mêlée jaunes peuvent à nouveau suivre. À ce stade, à vous de décider si vous souhaitez tous les parer ou si vous préférez garder vos distances pour pouvoir souffler quelques secondes.

Une fois que vous serez à quelques mètres de Fraekni, le berserker volera vers vous avec son énorme hache à deux mains et sa grande vitesse. Esquivez simplement à gauche ou à droite ici car vous ne pouvez pas bloquer cette attaque rouge.

Elle peut répéter cette attaque deux ou même trois fois. Fondamentalement, avec une distance suffisante, vous avez toujours une bonne fenêtre de temps pour effectuer un roulis latéral en temps utile.

Assurez-vous de vous déplacer sur le côté maintenant ! © VOUS

Si vous êtes rapide et surtout confiant pour gérer une parade au bon moment, vous pouvez rapidement infliger beaucoup de dégâts à Fraekni, notamment au corps à corps. N’oubliez pas que vous esquivez les attaques lourdes sur le côté à temps. Les attaques aériennes peuvent également être facilement contrées à tout moment, forçant le berserker à reprendre le combat rapproché.

Après quelques tours dans l’arène, vous devriez connaître les schémas de mouvement par cœur et savoir quand esquiver et quand contrer. Mais prenez tout de même votre temps et ne soyez pas trop gourmand. Même si Fraekni est en mauvaise santé, selon votre santé, un coup peut signifier la fin.

Si vous êtes désespéré même sur l’un des niveaux de difficulté les plus bas, mieux vaut revenir plus tard avec un meilleur équipement et des armes améliorées. Une retraite ordonnée n’est certainement pas une honte pour les berserkers.

Vous l’avez maintenant ! © VOUS

Quelle récompense y a-t-il ? Une fois que vous aurez vaincu Fraekni, vous recevrez les récompenses suivantes :

XP Kratos : +1650

: +1650 Freya EP : +375

: +375 Rune brisée (ressource unique): +25

(ressource unique): +25 cuir composite (composant d’artisanat): +25

(composant d’artisanat): +25 Armure de hanche berserker (armure de taille): Armure fabriquée dans l’esprit des âmes berserkers qui se sont battues pour leur roi dans la vie et dans la mort.

(armure de taille): Armure fabriquée dans l’esprit des âmes berserkers qui se sont battues pour leur roi dans la vie et dans la mort. restes durcis (Ressources): Parties de Armure Einherjarqui est tombé d’Asgard. Peut être utilisé pour améliorer l’armure.

Lutte contre plus de berserkers

Bödvar le Sauvage, Starólfr le Gênant

Beigardr l’horrible

Recharger dur le Sans-cœur

Hvitserkr l’audacieux

Svipdagr le froid

Hialti le têtu

Haklangr le Barbu

Skjóthendi l’Imperturbable

un avis: Nous mettrons continuellement à jour cet article avec plus de tueurs.