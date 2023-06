Vaincre Leunen dans Zelda: Totk – Meilleurs conseils et stratégies pour combattre les créatures hybrides

Tôt ou tard, il faut entrer La légende de Zelda : les larmes du royaume face à des adversaires particulièrement puissants. Il s’agit de la Leunenles deux dans hyrule ainsi que trouvé sous terre. Finalement, vous obtiendrez divers matériaux assez précieux de ces créatures hybrides pour lesquelles il vaut la peine de se battre.

Dans ce guide, nous vous dirons à quelles attaques faire attention lorsque vous combattez Leunen et quels conseils et stratégies existent pour pouvoir affronter ces créatures

Où trouver les différents Leunen Au fait, on vous l’explique dans ce guide.

Quels types de lions sont à Totk ?

Dans Zelda : Tears of the Kingdom, les Leunen deviennent quatre couleurs différentes divisé. La couleur respective indique la force d’un Leune et la difficulté du combat contre lui. Selon le niveau, le rang d’un Leunen diffère, ainsi que le nombre de points de vie dont il dispose au total.

Leine rouge = Difficulté 1

= Difficulté 1 Leune bleue = Difficulté 2

= Difficulté 2 Leune blanche = Difficulté 3

= Difficulté 3 Leune d’argent = Difficulté 4

N’oubliez pas non plus que certains lions ont un armure de pierre portent et sont donc assez bien blindés. Vous devez d’abord détruire cette protection supplémentaire avant de pouvoir réduire les points de vie de votre adversaire. Le moyen le plus rapide de détruire l’armure de pierre de Leunen est d’utiliser le Leunenbogen et Sabots de Leunen sur vos flèches. Les armes qui ont été fusionnées avec des pierres ou, par exemple, une hache conviennent également.

Une Leune blanche peut vous rendre la vie assez misérable ! © Nintendo/45secondes.fr.com

Combattre un Leunen dans Zelda : Tears of the Kingdom

Dès que vous décidez de combattre un Leunen et pas seulement de vous enfuir, vous devez être concentré et bien préparé aux différents types d’attaques. Il est important de savoir qu’il existe des attaques que chaque leune peut maîtriser et peut appeler à tout moment. De plus, il y a certains mouvements que seuls certains Leunen utilisent.

Ces attaques vous attendent à tous Leunen:

bond en avant: Si le leune saute rapidement vers l’avant, il est préférable de faire un saut évasif vers l’arrière. Cette attaque se produit trois fois au total. C’est là qu’une contre-attaque devient utile si vous bloquez au bon moment en appuyant sur le bouton A.

coup de tête: Si un leune se prépare à un coup de tête dangereux, vous l’esquivez également en sautant en arrière. Ici aussi, vous pouvez très bien utiliser une contre-attaque si vous avez intériorisé le timing requis pour cela.

Les contre-attaques sont dangereuses mais très efficaces. © Nintendo/45secondes.fr.com

Agression avec arme tenue sur le côté: La meilleure façon de le faire est d’utiliser un saut évasif sur le côté. Contre-attaque possible !

Chargez la tête baissée: Dès que vous voyez le Leunen galoper vers vous sur tous les six et la tête baissée, vous devez esquiver sur le côté au bon moment puis sauter directement sur son dos avec le bouton A.

boules de feu sont également une attaque possible de Leunen, certains ne commencent à l’utiliser qu’après avoir vidé la moitié de leur santé, d’autres utilisent cette attaque dès le début d’un combat. Vous devez esquiver trois attaques de ce type à la suite, de préférence en sprintant sur le côté.

La bonne chose à propos de ces boules de feu est les dégâts causés par les éclaboussures, qui enflammeront l’herbe (si vous vous battez à la surface) et fourniront de la portance à votre parachute ascensionnel. Alors sautez dans le feu et laissez la voile vous porter dans les airs. D’en haut, vous pouvez tirer au ralenti avec l’arc sur le Leunen.

Si vous avez décroché quelques tirs à la tête, le leune sera étourdi, vous permettant de sauter sur son dos pour vous infliger des dégâts. En même temps, cependant, le leune essaie de vous secouer, ce qu’il réussit dès que l’endurance de Link est épuisée. Juste avant que cela ne se produise, vous devriez sauter par vous-même. En général, vous ne pouviez obtenir qu’un certain nombre de coups sûrs avant d’être largué par les Leunen.

Flèche d’arc: Leunen possède un arc Leunen qui peut tirer trois flèches en même temps. Il est préférable de simplement les esquiver en se déplaçant à gauche ou à droite.

Très important: Pendant que vous êtes assis sur un Leunen et que vous le frappez, votre arme usagée ne perd pas sa durabilité !

Leunen avec une grande épée

Si votre adversaire a une grande épée, il possède également ces attaques :

barre oblique: Si vous vous approchez trop près de la créature hybride, elle effectuera aussi assez souvent une attaque aérienne.Le mieux à faire est de se déplacer rapidement derrière elle et ainsi échapper à l’attaque et en même temps avoir quelques coups gratuits avant qu’elle ne se retourne autour de vous. Vous pouvez également contrer cette attaque en appuyant sur le bouton A au moment où l’épée touche le sol.

tour d’épée: Vous devez être prudent quand il va à un Attaque Tournante départs. Le leune tourne en rond avec son épée et cause beaucoup de dégâts s’il le touche. Bien que vous puissiez essayer de bloquer le premier coup avec un bouclier, tout ce qui suit vous mènera parfois dans la tombe virtuelle. C’est mieux si vous construisez une certaine distance.

Oui Salut! © Nintendo/45secondes.fr.com

Leunen avec une hallebarde

Si votre adversaire a une hallebarde, il a aussi ces attaques :

Avis: Ces attaques peuvent également être effectuées par une leune d’argent avec une épée à une main.

coup d’impact: Cette attaque peut être parée ou, alternativement, vous pouvez aller à une distance suffisante.

Attaque de rage: Le leune enfonce son arme dans le sol devant lui, générant de nombreux dégâts de zone. Par conséquent, vous devez absolument prendre suffisamment de distance à l’avance.

Dans cette attaque, vous devez vous mettre en sécurité. © Nintendo/45secondes.fr.com

Conseils dans la lutte contre Leunen

Selon votre niveau d’équipement en armes, boucliers et armures, il existe différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour combattre un Leunen. Si vous n’avez pas d’armes particulièrement puissantes et que vous êtes plutôt inexpérimenté dans le jeu, le champignon en est un exemple Fumeur à.

Brouillard les lions !

Le Fumeur Comme son nom l’indique, crée un nuage dense qui empêche les ennemis de vous voir. Si un leune se tient au milieu de cette fumée et vous a perdu de vue, il rengainera son arme. Maintenant, vous pouvez soit vous faufiler vers lui par derrière et le frapper, soit vous balancer sur le dos de votre adversaire avec le bouton A.

Si vous sautez sur le dos et frappez, vos armes ne perdront pas leur durabilité, mais la leune vous verra. C’est finalement à vous de décider quelle option vous convient le mieux. Avec cette tactique, vous pouvez certainement vaincre un Leunen plus faible assez facilement et en toute sécurité, même si vous êtes un chasseur de Leunen inexpérimenté. Nous l’avons essayé nous-mêmes et avons vaincu notre premier Leunen de cette manière !

Utilisez le brouillard : une tactique qui fonctionne. © Nintendo/45secondes.fr.com

Stun Leunen avec des tirs à la tête

Si vous frappez plusieurs fois la tête d’un lion avec une flèche, il sera étourdi. À ce stade, vous pouvez également vous asseoir et infliger beaucoup de dégâts en quelques coups. Si vous synthétisez ensuite votre arme avec un Pin Moldore (ou d’autres matériaux solides), vous pouvez tourner le combat en votre faveur assez rapidement.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Apprenez à esquiver et à utiliser des contre-attaques

En fin de compte, cependant, peu importe si vous embrumez, étourdissez ou étourdissez le Leunen fléchettes à la bombe utilise, vous devriez avoir une idée de ses attaques et du bon timing pour Éluder, Bloc et comptoir recevoir.

Bloc: Avec le bouclier équipé, vous devez maintenir enfoncé le bouton ZL pour viser l’ennemi. Une attaque à venir est ainsi bloquée. Certaines attaques peuvent non seulement être bloquées mais également contrées.

contre attaque: La plupart des attaques ont une fenêtre de temps spécifique où vous pouvez appuyer sur le bouton A pour la contrer, puis appuyer sur le bouton Y pour vous attaquer. Vous devez avoir un bouclier et le tenir avec le bouton ZL (maintenir). En conséquence, non seulement vous ne subissez aucun dommage, mais vous enchaînez également avec quelques coups vous-même. Il est préférable de pratiquer cette procédure pendant un certain temps pour avoir une idée du bon moment.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Éluder: Vous pouvez également esquiver en arrière ou sur le côté (touche X) juste avant une attaque tout en maintenant votre bouclier (maintenir la touche ZL). Si vous esquivez au moment parfait, commencez une courte animation au ralentidans lequel vous pouvez infliger à plusieurs reprises de grandes quantités de dégâts à un adversaire sans être vous-même attaqué.

Quels matériaux puis-je obtenir de Leunen ?

Certains des objets que Leun peut laisser tomber incluent :

Sabot de Leunen

Orné du pied d’un lion. Il est plus grand que le sabot d’un cheval et aussi plus lourd. Vous pouvez l’utiliser pour fabriquer des médicaments ou augmenter considérablement la puissance d’attaque des flèches.

corne de sabre de Leunen Une des deux cornes d’un Leunen. Il est extrêmement tranchant et augmente la puissance d’attaque lorsqu’il est attaché à une arme. Cuisinez-le avec des bestioles pour en faire des médicaments.

Corne pleine de Leunen L’une d’une paire de cornes de lion avec des protubérances dures en forme de griffes. Attaché aux armes, il augmente la puissance d’attaque. Faites-le bouillir avec de petits animaux pour en faire des médicaments.

Coeurs de Leunen Avez-vous besoin, entre autres, de le faire jeu de lumière passer au niveau le plus élevé.

Leunenbogen L’arc du Leunen est fait de métal grossier et peut tirer plusieurs flèches à la fois. Très efficace pour combattre les ennemis rapides.

arc de chimère

Plus précisément, vous l’obtenez d’un Red Leunen:

Sabot de Leunen

corne de sabre de Leunen

Corne pleine de Leunen

flèche en bois x 10

AvisMission : Red Leunen semble toujours porter un Leunenbogen, qu’il vous laisse derrière lui.

Plus précisément, vous l’obtenez d’un Blue Leunen:

Sabot de Leunen

Sabrehorn bleu Leune

Coeur de Leunen

Blauer Leune cor massif

flèche en bois x 10

Avis: Les lions bleus peuvent en faire un arc de chimère avoir le long.

Concrètement, vous l’obtenez d’un White Leunen:

Sabot de Leunen

Blanc Leune Saberhorn

Coeur de Leunen

Cor massif Weißer Leune

flèche en bois x 10

Le Leunenbogen tire trois flèches en même temps. © Nintendo/45secondes.fr.com

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !