Vaincre le roi des rats – pour tuer le boss de Ground Zero

Dans “The Last of Us 2”, vous affrontez Abby contre l’un des monstres les plus dégoûtants de l’histoire du jeu: le Rat King. Le patron de Ground Zero est composé de personnes infectées qui ont grandi ensemble et sont difficiles à tuer. Ici vous pouvez découvrir comment cela fonctionne.

Avertissement de spoiler Ce guide contient de petits spoilers.

Pour ceux qui sont pressés: Vous tuez le roi des rats avec la force des armes. Gardez-le à distance et attaquez avec des armes puissantes telles que des lance-flammes et des pistolets de chasse.

Voici comment vous battez le roi des rats

Il n’y a pas de gadget ou de casse-tête inhabituel que vous auriez à résoudre pour tuer le roi des rats. Au contraire, vous tirez votre arme sur le monstre jusqu’à ce qu’il soit mort. Cependant, il y a certaines choses à considérer. Surtout, vous devez garder le roi des rats et les forts infectés qui tombent loin de lui aussi loin que possible. Fuyez n’est pas une honte ici, mais un devoir. Utilisez également les trous dans les portes et les murs pour échapper au roi des rats.





Depuis que tu armes puissantes Comment les lance-flammes et les pistolets Jadg, les munitions puissantes comme les balles de fusil de chasse inflammables et les bombes peuvent être utilisés dans la lutte contre le monstre, vous devriez rassembler des munitions lors de votre précédente éclaircie de l’hôpital et tuer en silence les ennemis. Il est préférable de tirer sur le roi des rats seulement une ou deux fois, puis de s’enfuir à nouveau.

Un harceleur puissant qui se détache du corps du roi des rats est particulièrement ennuyeux. Il peut vous voir de loin et se précipiter vers vous. Le reste du Rat King ressemble à un ballonnement. Il est préférable de tuer d’abord le ballonnement paresseux. Puis boutonnez le harceleur au rythme rapide avec un fusil de chasse.

Pourquoi le monstre s’appelle-t-il “Rat King”?

Un «roi des rats» est censé être plusieurs rats noués ou collés à la queue et qui bougent comme un gros rat. Il est controversé qu’il y ait jamais eu un «roi des rats» qui s’est développé sans intervention humaine. Cela pourrait être un mythe.

Les développeurs de Naughty Dog ont repris l’idée avec le “Rat King” dans le chapitre “Seattle Day 2 / Ground Zero”. Nous entendons ici une sorte de zombie géant composé de plusieurs personnes infectées qui ont grandi ensemble.