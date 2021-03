Vaccins COVID-19: En quoi les injections de rappel sont-elles utiles et quand pourrions-nous en avoir besoin?

Des avantages, notamment une plus grande immunité, pourraient provenir de l’utilisation de différents vaccins, l’un après l’autre, ont déclaré les experts.

Le COVID-19 le déploiement du vaccin est maintenant en cours dans le monde entier. C’est incroyable que nous ayons pu développer et produire des vaccins sûrs et efficaces si rapidement – mais la récolte actuelle de vaccins pourrait ne pas nous protéger pour toujours. Heureusement, les chercheurs développent et testent déjà des injections de rappel. Alors, que sont les injections de rappel et quand pourrions-nous en avoir besoin?

D’abord un prime, puis un coup de pouce

La première fois que vous donnez à quelqu’un une dose de vaccin contre une infection particulière, cela s’appelle une dose de prime. Vous préparez votre réponse immunitaire. Chaque fois que vous donnez une autre dose contre cette même infection, cela s’appelle un coup de pouce. Vous construisez sur l’immunité que vous avez déjà dès la première dose.

Il est important de noter que l’administration de doses plus faibles en plusieurs injections est souvent préférable à une forte dose de vaccin en une seule injection. C’est parce que notre système immunitaire s’appuie sur notre immunité comme des briques dans un mur; chaque niveau doit être posé avant la construction de la couche suivante.

Les rappels tirent parti d’un phénomène appelé «mémoire immunologique». Nos cellules immunitaires se souviennent essentiellement des vaccins que nous avons reçus précédemment et réagissent beaucoup plus rapidement et plus vigoureusement aux injections ultérieures, renforçant ainsi notre immunité à des niveaux auxquels nous pouvons être sûrs que nous serons protégés.

Quand pourrais-je avoir besoin d’un coup de pouce?

Il existe trois situations différentes dans lesquelles vous pourriez avoir besoin d’un coup de pouce.

Premièrement, plusieurs doses d’un vaccin peuvent être administrées relativement rapidement, l’une après l’autre, pour renforcer rapidement l’immunité d’une personne contre une infection donnée. Un bon exemple est le vaccin contre la coqueluche. Il est initialement administré vers l’âge de deux, quatre et six mois pour renforcer rapidement l’immunité chez les nourrissons, qui sont les plus à risque de coqueluche.

C’est également l’approche que la plupart des vaccins COVID utilisent. Le premier coup met votre système immunitaire en marche, mais l’immunité n’est pas fiable. Le deuxième coup mène à une protection plus cohérente.

Deuxièmement, nous pouvons donner une injection de rappel si l’immunité diminue avec le temps, ou «diminue», pour restaurer l’immunité d’une personne à des niveaux optimaux. Par exemple, nous savons que l’immunité contre le tétanos peut diminuer avec le temps, nous recommandons donc des rappels contre le tétanos tous les dix ans.

L’immunité semble être forte trois mois après le vaccin Moderna et six mois après le vaccin AstraZeneca, mais nous n’avons pas encore une image complète de la durée de l’immunité au COVID-19 dure après la vaccination. Les scientifiques continueront de surveiller cela pour déterminer si et quand nous aurons besoin de ce type de boosters pour COVID.

Troisièmement, si le virus «mute» ou change considérablement au fil du temps, cela peut rendre difficile pour nos cellules immunitaires de reconnaître le virus, ce qui réduit à nouveau notre immunité. Un bon exemple ici est le vaccin contre la grippe. Le virus de la grippe peut beaucoup changer d’année en année, donc, pour nous assurer que l’immunité reste élevée, nous donnons des rappels annuels adaptés aux nouvelles souches.

Sur le pied avant avec des variantes virales

SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19 , a déjà subi un certain nombre de changements. Nous sommes toujours en train d’apprendre comment cela pourrait affecter l’efficacité de différents vaccins.

Mais les fabricants de vaccins ajustent déjà leurs vaccins COVID pour mieux cibler les nouvelles variantes. Moderna, par exemple, vient d’administrer les premières doses d’un vaccin mis à jour à des volontaires dans le cadre d’un nouvel essai clinique. Ils ont l’intention de découvrir dans quelle mesure cela fonctionne avec B.1.351, la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

Les vaccins mis à jour modifient «l’antigène» – la molécule utilisée par nos cellules immunitaires pour cibler un virus spécifique. Mais ils peuvent utiliser les mêmes processus de conception et de fabrication de base.

En conséquence, ils n’auront probablement pas à subir à nouveau toute la gamme des tests cliniques. Les obstacles réglementaires sont également rationalisés avec des vaccins antigrippaux mis à jour.

Le développement rapide de ces vaccins mis à jour nous mettra à l’avant-garde dans notre lutte contre le COVID-19 .

Plus de la même chose, ou quelque chose d’un peu différent?

Avec le boosting, vous pouvez vous retrouver avec un niveau d’immunité plus élevé si vous attendez plus longtemps entre les doses. En effet, nos cellules immunitaires ont besoin de repos avant de pouvoir répondre à des doses supplémentaires. Nous l’avons vu avec le vaccin AstraZeneca où un délai plus long entre les doses, jusqu’à 12 semaines, conduit à une bien meilleure protection.

Il est également possible que nous puissions générer une plus grande immunité si nous utilisons différents vaccins, l’un après l’autre, plutôt que de répéter le même vaccin. C’est ce qu’on appelle le boosting hétérologue.

Nous ne savons pas pourquoi une approche mixte peut être plus efficace. Mais il est possible que la combinaison de deux vaccins différents – qui donnent la même cible antigénique mais stimulent le système immunitaire de différentes manières – pourrait mieux concentrer l’attention de nos cellules immunitaires sur la bonne cible.

Nous n’avons pas encore vraiment profité des vaccins hétérologues dans des contextes réels. Le premier vaccin hétérologue clinique était un vaccin Ebola approuvé en mai 2020, tandis que le vaccin Sputnik V COVID est également un vaccin hétérologue.

Mais cela pourrait changer. Bien qu’il existe maintenant plusieurs vaccins COVID approuvés, le déploiement du vaccin a été difficile. Au Royaume-Uni, la politique officielle est d’utiliser le même vaccin pour les deux vaccins. Mais si le vaccin utilisé pour le premier vaccin n’est pas connu ou n’est pas disponible, les gens peuvent toujours recevoir un rappel avec ce qui est disponible.

Pendant ce temps, un essai clinique au Royaume-Uni évalue la réponse immunitaire lorsque le vaccin Pfizer est suivi du vaccin AstraZeneca, et vice versa, par rapport à deux doses du même vaccin.

L’Australie bénéficiera des connaissances que ces essais apporteront, nous permettant d’affiner nos stratégies de stimulation et de maintenir l’immunité de notre population.

