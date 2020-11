Vaccin Spoutnik V: la Russie affirme que les premiers résultats des essais de phase 3 montrent une efficacité de 92% contre le COVID-19

Le vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut de recherche scientifique Gamaleya et le ministère russe de la Défense, est un vaccin à deux doses.

Le vaccin russe Spoutnik V COVID-19 est également en cours de pré-approbation par l’OMS. Image: RDIF

Après un vaccin développé par Pfizer et BioNTech a récemment montré qu’il était efficace à plus de 90% dans la prévention de l’infection, la Russie a également annoncé que son candidat no 1, Spoutnik, était efficace à 92%. Cette date provient de la première analyse intermédiaire des données de son essai clinique de phase 3 qui a été menée en ..

Il n’y avait pas beaucoup d’informations dans la déclaration publiée par le RDIF et publiée deux jours seulement après que Pfizer Inc. a publié ses données. Selon un rapport de The Associated Press, certains experts suggèrent que les données russes ont peut-être été précipitées dans un effort pour suivre la course mondiale pour un coronavirus réussi vaccin.

«Tout en encourageant, je crains que ces données n’aient été diffusées à la suite de l’annonce de Pfizer / BioNtech plus tôt dans la semaine. Les données Spoutnik sont basées sur seulement 20 cas de COVID-19 chez les participants à l’essai, contre plus de 90 cas dans l’essai précédent », a déclaré Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg. ..

« Il est particulièrement important que les critères préétablis pour la levée de l’aveugle des données des essais soient respectés pour éviter de sélectionner les données. Tout ce qui est moins que cela risque de perdre la confiance du public dans tous les vaccins, ce qui serait une catastrophe », a-t-elle ajouté.

Le professeur Bodo Plachter, directeur adjoint de l’Institut de virologie de l’hôpital universitaire de Mayence, a déclaré ., « Cela semble assez bon à première vue, mais nous avons certainement besoin d’observations à plus long terme pour tirer des conclusions valables sur l’efficacité et les effets secondaires. Il en va de même pour les chiffres de Pfizer et BioNTech. »

Le vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut de recherche scientifique Gamaleya en épidémiologie et microbiologie en collaboration avec le ministère russe de la Défense, est un vaccin à deux doses.

Selon le déclaration, sur un total de 40 000 volontaires qui participent aux essais de phase 3, plus de 20 000 volontaires ont été vaccinés avec la première dose du vaccin et plus de 16 000 volontaires avec les première et deuxième doses du vaccin.

Sur les 16000 volontaires, il n’y avait que 20 coronavirus confirmés infections 21 jours après avoir été vaccinés et donc efficace à 92%

Il est resté peu clair de la déclaration de la façon dont le coronavirus a été diagnostiqué parmi les participants à l’essai et si tous, y compris ceux ne présentant aucun symptôme, ont été testés pour le virus.

La publication des «résultats intermédiaires des essais cliniques post-enregistrement qui démontrent de manière convaincante l’efficacité du vaccin Spoutnik V cède la place à une vaccination de masse en Russie contre le COVID-19 dans les semaines à venir », a déclaré Alexander Gintsburg, directeur de l’institut Gamaleya basé à Moscou qui a développé le vaccin, cité dans le communiqué.

Cependant, dans une interview avec The Associated Press, Ilya Yasny, responsable de la recherche scientifique au fonds d’investissement russe Inbio Ventures, a souligné que les taux d’efficacité pourraient changer une fois que les 40 000 volontaires ont reçu les vaccins.

«La façon dont les chiffres changeront une fois que les 40 000 personnes auront reçu des vaccins n’est pas claire», mais «je dirais qu’il est prématuré de tirer des conclusions de l’analyse.»

Avec des entrées de fils

