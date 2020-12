Vaccin COVID-19 à base de virus de la rougeole pour la vaccination systématique contre les deux, proposé dans une nouvelle étude

Un vaccin COVID-19 bivalent à base de rougeole pourrait être une solution capable de faire face à deux menaces importantes pour la santé publique.

Illustration de flacons de vaccin COVID-19. Image: Igor Golovniov / SOPA Images

Un COVID-19 basé sur le virus de la rougeole le vaccin serait peut-être capable de prévenir chaque COVID-19 et la rougeole, sur la base d’un tout nouvel examen. Selon les auteurs de l’étude, un COVID-19 à base de virus de la rougeole le vaccin pourrait éventuellement être administré dans le cadre des calendriers de vaccination systématique contre la rougeole.

Dans l’étude, publiée dans la revue PNAS, les chercheurs rapportent un COVID-19 candidat vaccin basé principalement sur un virus vivant atténué de la rougeole.

SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19 , a tué plus d’un million de personnes dans le monde, soulignant le besoin urgent d’un vaccin efficace.

Michael Muhlebach et ses collègues ont exploré l’opportunité d’utiliser un virus vivant atténué de la rougeole comme vecteur d’un coronavirus vaccin. Les auteurs ont inséré le gène de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans le génome d’une pression virale de la rougeole utilisée dans les vaccins contre la rougeole.

Les sérums de souris ou de hamsters vaccinés avec ce virus recombinant contenaient des anticorps capables de neutraliser avec succès le SARS-CoV-2 et le virus de la rougeole.

Les cellules T cytotoxiques provenant de souris vaccinées ont tué sélectivement les cellules exprimant la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 lors de la stimulation avec la protéine de pointe.

Les gammes d’anticorps et de cytokines chez les souris vaccinées avaient été en phase avec une réponse immunitaire biaisée Th1, ce qui suggère un faible danger d’immunopathologies similaires à une amélioration dépendante des anticorps et à une maladie respiratoire accrue.

Dans les modes de hamster et de souris, les animaux vaccinés ont présenté une diminution des centaines virales et moins de pathologie extrême suite à une infection par le SRAS-CoV-2 que les animaux non vaccinés.

