Vacation Friends 2 emmènera John Cena et ses amis dans une lune de miel sauvage

Il y a moins d’une semaine, Hulu a abandonné la première de Amis de vacances, une comédie qui a mis John Cena, Lil Rel Howery, Yvone Orji et Meredith Hagner comme deux couples aux intentions très différentes lorsqu’ils se retrouvent en vacances ensemble au Mexique. Le film, malgré des critiques très mitigées, a attiré le plus grand public du week-end d’ouverture pour une sortie originale de l’histoire de Hulu, ce qui signifie évidemment qu’une suite est déjà en route. Intitulé Amis de lune de miel, Vacation Friends 2 verra à la fois l’écrivain Clay Tarver et les acteurs principaux revenir pour plus de chaos.

Au cours de la dernière année, Hulu a vu sa couronne du week-end d’ouverture la plus regardée se déplacer entre quelques originaux différents, de la comédie Palm Springs, au thriller Courir, et maintenant Amis de vacances est au sommet du tas, bien que tout le monde puisse deviner combien de temps il s’accroche à ce titre. Quoi qu’il en soit, le film en a certainement fait assez pour l’instant pour que sa suite soit signée et scellée pour une livraison probable au cours des deux prochaines années.

Amis de vacances est à peu près un film de copains du livre « les opposés interagissent » dans la même veine de La gueule de bois, qui voit Howery et Orji jouer un Marcus et Emily, un couple qui se rend au Mexique pour une pause agréable et relaxante, mais bientôt tout va mal avec l’arrivée de Cena et Hagner en tant que duo odieux, bruyants et amateurs de sensations fortes qui n’ont pas l’intention de passer leur temps en vacances de manière calme et romantique. Tout cela conduit à une foule de folie alimentée par la drogue, à des personnalités conflictuelles et conduit à Marcus et Emily finalement retournant à une vie normale après les vacances de l’enfer, seulement pour découvrir que leurs « amis » indésirables arrivent pour écraser leur mariage des mois après. Bien sûr, cela mène clairement à la suite.

La seule chose qui ressort du film est qu’il a une sensation très « pandémique » dans sa production. Il a une très petite distribution et est réalisé avec un budget relativement petit, ce qui est devenu synonyme de films réalisés au cours des deux dernières années dans et autour des restrictions de Covid. Il est peu probable que le film aurait été différent s’il avait été tourné à un autre moment, mais sur la base de nombreuses critiques et de la prémisse assez fatiguée, il s’agit plutôt de savoir s’il aurait été filmé s’il y avait eu d’autres options sur la table et un environnement de tournage plus ouvert disponible.

Sans aucun doute, cela signifie très peu pour les milliers de personnes qui ont diffusé le film dans le confort de leur foyer. Le plus révélateur de la tenue du film sera le nombre de ceux qui reviennent le regarder Amis de lune de miel quand il sortira enfin, ou si une série de bouffonneries comiques moyennes aura suffi à beaucoup d’entre eux. Une mise à jour sur le moment où le nouveau film peut être attendu sera sans aucun doute annoncée prochainement, mais Jean Cena déchire actuellement les cinémas et HBO Max en tant que pacificateur dans La brigade suicide et vient à HBO Max dans sa série dérivée, Pacificateur, en janvier.

