Vacances Disneyworld à Animal Kingdom – Que regarder avant de partir

Récemment, ma femme et moi avons pris des vacances à Disneyworld. Aussi emblématiques que soient les parcs Disney, et autant que nous pensons savoir ce que nous allons voir et faire, nous avons quand même quitté les parcs en souhaitant avoir regardé de nombreux films et émissions différents avant notre voyage pour vraiment nous aider à ressentir cette expérience d’immersion totale . Vous ne savez pas à quoi donner la priorité ? Ne t’inquiète pas, c’est pour ça que tu m’as.

Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur ce qu’il fallait regarder avant de partir pour Magic Kingdom.

Tout rattrapé maintenant? Bon. La prochaine étape est Règne animal, mon préféré des trois parcs que nous avons pu visiter. Prenez votre meilleur chapeau de safari et votre meilleure gourde et regardez ces films géniaux avant d’entrer en contact avec votre côté sauvage à Animal Kingdom.

Le roi Lion

Remarquez la date ici, 2019. Bien que je sois un fan des classiques animés, je pense en fait que la version d’action en direct convient mieux ici. Bien sûr, vous verrez les versions animées des costumes des personnages se promener dans le parc, mais l’un des points forts de tout le parc est le safari, qui vous emmène directement dans la petite tranche d’Afrique de Disney parmi tous les animaux auxquels vous vous attendez voir. Lions, zèbres, girafes, hyènes, hippopotames… La liste est longue. Bien plus cool de voir leurs homologues en direct (d’accord, d’accord – CGI « en direct ») dans le film pour vous motiver pour cette partie du voyage. Si vous avez le temps, cela ne ferait certainement pas de mal de regarder la version animée de Le Roi Lioncar ils ont également un spectacle d’accompagnement, mais je ne donnerais pas la priorité à l’action en direct dans ce cas.

Le livre de la jungle

Fait en 2016 et aussi la version live, Le livre de la jungle est l’une des raisons pour lesquelles vous vous dirigez vers la partie asiatique du parc. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct, regarder Le livre de la jungleavoir une idée de la jungle vous fera du bien. Vous verrez plusieurs habitants du film et des paysages similaires lors de la balade dans les rapides de la rivière et lors de la randonnée autoguidée dans la jungle.

En haut

Il y a un petit spectacle amusant correspondant directement au film sorti en 2009, Hautdans la section Asie du parc. Pendant le spectacle, vous rejoindrez Russell et Dug du film alors qu’ils rencontrent une variété d’oiseaux exotiques, dont certains peuvent être reconnus dans le film. En partie expérience éducative, en partie Disney amusant, si vous prévoyez de le faire, assurez-vous de regarder le film d’abord !

Dinosaure

Une des attractions surprises de tout le voyage, la balade correspondant au film des années 2000 Dinosaure balade à ne pas manquer ! Montez à bord de votre Time Rover et retournez à l’époque préhistorique lors d’une pluie de météores pour ramener un Iguanodon au présent à des fins de recherche. Cela semble ridicule. Il est. Et c’est vraiment amusant. De plus, il y a toute une petite section du parc dédiée aux dinosaures, vous devez donc regarder le film même si vous manquez le tour.

La vie d’un insecte

Le cinéma de 1998 La vie d’un insecte est crucial à surveiller avant votre voyage. Prenant place à l’intérieur de la pièce maîtresse de l’arbre de vie de l’ensemble du parc, vous êtes « rétréci » à la taille d’un insecte, naviguant à travers les tunnels jusqu’au centre de l’arbre. Une fois sur place, vous avez droit à un petit spectacle amusant en 3D et effets spéciaux appelé C’est dur d’être un bugmettant en vedette tous vos personnages préférés du film. Flik vous sert d’hôte et Hopper essaie bien sûr de le gâcher pour tout le monde. Quelques moments vraiment amusants ici, mais qui valent vraiment la peine de revoir le film pour savoir qui sont tous les « interprètes » de la série.

Avatar

Peut-être que notre partie préférée de toute l’expérience Disney était le monde de Pandora qui est tout droit sorti du film de 2009 Avatar. Ma femme ne s’en soucie même pas Avataret même elle a pensé que c’était incroyable et est arrivée à la maison en disant « Je suppose que je pourrais lui donner une autre chance ». Je vous promets que c’est le plus grand succès critique que l’on puisse demander. Chose intéressante, Disney a obtenu les droits pour créer Avatarbasées sur des attractions de parcs à thème depuis 2011, bien avant leur récente acquisition des propriétés de Fox. C’est marrant comme les choses se passent hein ? J’aurais pu faire un article entier sur cette partie du parc. C’est si bon. Des îles flottantes au-dessus de votre tête, placées dans votre propre lien neuronal pour assumer un avatar et chevaucher une banshee, et une balade tranquille à travers la rivière dans la jungle de Pandora pour un aperçu de la vie et de la culture Na’vi. Juste wow. Si vous n’avez le temps que pour un seul film avant le voyage, faites-en celui-ci.

C’est ça. C’est la liste essentielle des films à regarder avant de se diriger vers Animal Kingdom. J’espère que vous trouverez de l’inspiration pour vous mettre dans l’ambiance magique de Disney avant vos propres vacances ! Revenez bientôt pour la liste finale de ce qu’il faut regarder avant de vous rendre à Epcot.

