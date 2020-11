Va-t-il «disparaître en 60 secondes»? Une des Mustang «Eleanor» originales est en vente

C’est en 2000 que le refaire «Parti en 60 secondes» et en plus de rejoindre Nicolas Cage et Angelia Jolie, il finirait par être un 1967 Ford Mustang Shelby GT500 l’un des principaux protagonistes du film – peut-être le connaissent-ils mieux sous le nom d ‘«Eleanor».

Créée par Chip Foose et Steve Stanford, la Mustang «Eleanor» que nous avons vue dans le film a créé une légion de fans, donnant lieu non seulement à d’innombrables répliques, mais aussi à une appréciation expressive des modèles originaux construits pour le film.

Au total, 11 Mustang «Eleanor» ont été réalisées pour le film par Cinema Vehicle Services, dont seulement trois seraient toujours en existence. L’un d’entre eux que nous avons vu être mis aux enchères il y a un an, aux USA, où il a atteint la somme surprenante de 852500 dollars (un peu plus de 718 milliers d’euros), bien au-dessus des 500-600 milliers de dollars estimés et déjà élevés – c’est la fascination causée par cette machine très spéciale et infernale.

Mustang «Eleanor» n ° 7

Maintenant, il y a une autre «Eleanor» originale à vendre et, fait intéressant, de ce côté de l’Atlantique, en Allemagne, par Chrome Cars.

Il s’agit de l’unité n ° 7 sur les 11 construites, propriété de Chrome Cars depuis 2017, ayant été utilisée dans plusieurs séquences du film – était-ce lui qui fuyait l’hélicoptère? Nous voulons le croire… «Allez, bébé, allez» Le fantasme est réel!

Cette Mustang «Eleanor» mesure 117 184 km de long, un nombre élevé qui montre qu’il ne s’agit pas simplement d’un modèle d’exposition; cela a été fait, souvent. Sous le capot se trouve une «caisse» Ford Racing V8 (moteurs vendus sur demande) et la transmission est manuelle, à quatre vitesses.

Chrome Cars n’annonce pas le prix de vente de cette Mustang «Eleanor», mais étant donné la valeur atteinte par l’autre unité aux enchères, il ne faut pas s’attendre à ce que cela change de mains pour un montant modeste, plus dans le cas de un original, utilisé dans le film, et non une des nombreuses répliques.