Va pour le record de The Squid Game : c’est le nouveau film Netflix qui fait déjà fureur dans le monde

Charlotte Tilbury Pillow Talk On The Go - set de maquillage en édition limitée

Pillow talk on the go ! Les icônes de pillow talk aimées de tous pour les yeux et les lèvres de chaque femme, y compris Pillow Talk colour chameleon ! « Pillow Talk va au-delà de la couleur, c’est un monde à part entière ! Un rêve de beauté, un endroit où vous découvrez votre plus belle vous ! » - Charlotte TilburyConseils d'utilisation : Colour Chameleon : Placez le crayon à ombre à paupières sur votre ligne de cils et estompez-le vers le haut et vers l’extérieur de l’orbite. Essuyez, estompez ou frottez avec votre doigt ! La formule sèche après 30 secondes, alors travaillez vite ! PILLOW TALK PUSH UP LASHES ! MASCARA : -Tenez la brosse horizontalement et utilisez le côté plat pour la pousser vers le haut et envelopper les cils -Tournez la brosse et peignez chaque cils de la racine à la pointe - Déplacez la brosse de gauche à droite, des racines jusqu’aux pointes, pour séparer, soulever et définir les cils - Utilisez la brosse verticalement et colorez avec précision les cils dans les coins intérieur et extérieur MATTE REVOLUTION : Appliquez Matte Revolution directement depuis les petites boules pour des lèvres plus pulpeuses et éclatantes qui n’attendent qu’un baiser. LIP CHEAT : - Pour dessiner vos lèvres, commencez par le coin supérieur. Vous dépassez légèrement la ligne de vos lèvres et les rendre ainsi plus pulpeuses - Remplissez ensuite les lèvres avec le crayon à lèvres pour créer la base parfaite pour votre rouge à lèvres et le garder plus longtemps