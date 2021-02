V8 rugissant sur l’autoroute? Doit être la Shelby GT350 Mustang

La Ford Mustang Shelby GT350 et GT350R sont pour le légendaire voiture de poney comme les GT3 et GT3 RS sont pour les 911 restantes.

Malgré la notoriété (pas toujours méritée) que les voitures américaines ne tournent pas, les Shelby GT350 et GT350R prouvent le contraire avec un châssis de haute précision – malgré la masse élevée – et une efficacité prouvée en circuit.

Le meilleur? Ils viennent avec un V8 atmosphérique digne de la maison de Maranello. En effet, ils ont équipé le plus américain des moteurs avec un vilebrequin plat, à la Ferrari, qui leur a donné un son unique, distinct du rugissement sérieux de la Mustang 5.0 V8 ou du V8 des autres poney ou voitures de muscle.

Pas étonnant, donc, le rugissement d’un «octave up» et les chiffres inhabituels (puissance spécifique et vitesses qu’il atteint) que présente ce V8 atmosphérique de 5,2 l de capacité: 533 ch à 7500 tr / min (ligne rouge à 8250 tr / min) et 582 Nm à 4750 tr / min.

C’est précisément ce que l’on peut entendre, dans toute sa splendeur, dans cette vidéo de la chaîne AutoTopNL, où une Ford Mustang Shelby GT350 hurle de plein fouet en route vers sa vitesse de pointe de 280 km / h dans le autoroute – et remarquez le «saut» entre le 5e et le 6e… gros, non?