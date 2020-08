V8 Hellephant. At-il atteint les 1000 chevaux qu’il annonce?

Mopar, la puissante division des pièces et accessoires de FCA, a plusieurs «crate engine» (moteur à commander) en catalogue. Le plus épique de tous? LES Helléphant: un monstre V8, suralimenté, avec 426 ci (6980 cm3), 1000 ch (1014 ch) et 950 lb-pi (1288 Nm) de couple. Prix? 30 mille dollars (!), Soit environ 25,5 mille euros.

Américains, comment ne pas les aimer …

Il est temps de voir si ce qu’Hellephant annonce sur papier le réalise dans la pratique et comme toujours rien de mieux qu’une banque d’alimentation.

Installé dans une Dodge Demon – une machine que l’on ne peut accuser de manquer de chevaux -, c’était son premier test, qui nous a été présenté par la chaîne Démonologie:

Une mise en garde. L’E40 a été utilisé comme carburant (60% d’essence + 40% d’éthanol), ce qui peut aider à justifier les résultats obtenus: 944,82 ch et 877,46 lb-pi de couple mesurés au volant! Traduire en «nos» chevaux et Nm donne respectivement, 958 ch et 1189 Nm!

En supposant les 15% typiques de pertes mécaniques, signifie que cet Hellephant délivrera plus de 1100 ch et pratiquement 1400 Nm au vilebrequin! Test surmonté.

