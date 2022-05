V Rising: Trouver et vaincre le guide V Blood Rotten Rat

Le monde anti-vampire de V en hausse ne vous permet pas d’être un cauchemar nocturne buveur de sang, mais heureusement, il y a V sangde puissants adversaires que vous pouvez vaincre nouveaux pouvoirs, articles utiles, établis importants et parfois même tout déverrouiller à la fois.

Ces unités ennemies particulières traînent souvent dans les grottes et les donjons contourner ou patrouiller des itinéraires fixes, c’est pourquoi ils sont généralement relativement faciles à repérer. Et s’ils échappent à ton regard, il y en a encore un autel de sangavec vous tracer le sang des V Bloods pouvez.

C’est une bonne chose, mais malheureusement, cela vous est utile dans le Rat putride (rat putride) rien que ce rongeur de l’enfer doit être convoqué, afin que vous puissiez le vaincre au combat. Pour ce faire, vous devrez faire un travail de préparation, mais ne vous inquiétez pas, dans celui-ci Guide nous vous expliquerons exactement comment vous Trouvez et battez le rat pourri pouvez.

V Rising: invoquez et battez le V Blood Rotten Rat

Cela vaut bien l’effort d’invoquer le rat pourri pour le combattre, car c’est ainsi que vous apprenez à vous protéger transformer en rat peut, réduisant les chances que les ennemis puissent vous repérer. Une astuce qui s’avère utile de temps en temps dans V Rising.

Parce que si vous vous précipitez dans l’obscurité comme un petit rongeur, vous pouvez le faire clairement plus facile de se faufiler à travers les villages humains ou alors ressources dans le désert démanteler. Il vous permet également d’échapper aux ennemis qui vous repéreraient autrement pendant que vous explorez, et au moment approprié dans le jeu. encore trop fort serait.

Le rat paresseux (Rat putride) convoquer

Il est donc dans votre intérêt d’invoquer le rat pourri le plus tôt possible et de vous en débarrasser. Mais comme déjà mentionné, vous devez faire quelques tâchesenfin vous avez besoin les bons matériaux. Ce que vous devez exactement collecter, nous vous le dirons dans la liste suivante :

Nid de vermine d’établi

Banc de travail du bois

Etabli Le Dévoreur

360x pierres

120x os

8x poussière funéraire

4x os

1x tige

1x vivaneau du crépuscule

Commencez par entrer nid d’insectes à construire, puisque vous avez besoin de cet établi pour invoquer ledit V Blood. Pour cet article, vous avez besoin 360x pierres et 120x os, deux ressources relativement faciles à rassembler dans V Rising. Maintenant tu as encore besoin trois autres matériaux.

vivaneau crépusculaire

Tu peux faire ce poisson à chaque lieu de pêche attraper et il faut généralement un peu de patience pour mettre la main sur un. Mais bien sûr, vous en avez besoin d’un canne à pêchepour même commencer à pêcher. Pour ce faire, battez l’adversaire Rufus le contremaîtreau banc de menuiserie déverrouiller, avec lequel vous pouvez construire une canne à pêche.

Arête de poisson

Vous avez probablement déjà les os ensemble à ce stade, mais si ce n’est pas le cas, trouvez-les Forêts près du point de départ sur et pille les coffres dans les camps de bandits. Alternativement, vous pouvez dévoreur Construisez-le et nourrissez-le avec n’importe quel poisson pour obtenir également des os.

poussière de tombe

Cette ressource peut être la plus facile à rassembler, car tout ce que vous avez à faire est de mettre l’un des matériaux les plus courants dans tout V Rising Moulin emballer et déchiqueter. Hors de 100x Os sera 1x poussière de tombe. Alternativement, vous pouvez trouver celui à proximité cimetière et à Mort-vivant aussi beaucoup de poussière de tombe.

Vaincre le rat pourri

Une fois que vous avez rassemblé tous les matériaux nécessaires, vous pouvez utiliser le rat paresseux dans le menu de votre nid à vermine choisir et invoquer. Il est recommandé d’avoir l’établi nécessaire dans un espace plus grand et vide à utiliser pour avoir suffisamment d’espace pour le combat.

Attendez maintenant environ vingt à trente minutes éteint et ce V Blood apparaîtra, provoquant le combat de boss peut être lancé. Pour pouvoir gagner cet affrontement, votre équipement doit au moins niveau 30 avez atteint, sinon vous avez peu à opposer aux attaques de cette bête.

Le combat lui-même ne devrait pas vraiment exiger beaucoup de vous, car fondamentalement, le rat pourri est un très ennemi sans prétention dans V Rising. Cela ne peut que devenir problématique si ce V Blood disparaît dans le sol et petits rats lâcher prise sur toi. Dans ce cas, concentrez-vous entièrement sur les sous-fifres du rat pourri.

tu devrais serviteurs dans votre base, ces PNJ attaqueront le Rat pourri et ses invocations ainsi que le boss attaque tes serviteurs sera. Alors avant le combat, assurez-vous d’avoir ces personnages équipés sinon, ils finiront certainement sous terre.

Si le patron lui-même brille par son absence, vous avez également quelques instants pour partager le vôtre restaurer l’énergie vitale et, si nécessaire, de reconsidérer votre propre stratégie. Une fois que le rat pourri est revenu, terminez-le et gagnez éventuellement la capacité de vous transformer en rongeur.