V Rising – Secrets of Gloomrot apporte du nouveau contenu gratuit et surtout électrisant

Stunlock Studios a récemment publié une nouvelle mise à jour majeure du contenu pour V en hausse annoncé. Secrets de Gloomrot Apparaît sur 17 mai 2023 et sera pour tous les joueurs gratuitement être. Il y avait aussi un sombre Bandes-annonces cinématographiquesce qui devrait vous mettre dans l’ambiance de tout ce qui est nouveau.

Que contient V Rising Secrets of Gloomrot ?

La mise à jour de contenu gratuite Secrets of Gloomrot apportera une nouvelle zone avec deux nouveaux espaces uniques Ajouter à. Pendant ce temps, le biomes actuellement jouables révisés et rempli de nouveau contenu. Découvrez la nouvelle bande-annonce cinématique de l’extension ci-dessous.

D’autres nouveaux contenus sont nouveaux aléas météorologiques, comme les éclairs de Gloomrot et la brume empoisonnée de la forêt maudite. D’ailleurs, ça va nouveaux lieux de commerce avec les commerçants PNJ, 13 nouveaux patrons, 30 nouveaux types d’ennemis et compétences magiques remaniées.

À côté de la grande épée et le doubles pistolets comme nouvelle arme il y en a aussi une nouvelle école de magie, appelée Storm, à découvrir. Le combat va à travers des armes légendaires et des bijoux artisanauxqui vous permettent de personnaliser les sorts en fonction de votre style de jeu.

Ceux qui aiment construire peuvent maintenant Châteaux à plusieurs étages construisez et créez de nouveaux jardins, des escaliers et bien plus encore. De nouvelles stations d’artisanat telles que les stations de cuir et de joaillerie, la manufacture et la forge légendaire sont également prévues.

Plus de détails sur Secrets of Gloomrot seront annoncés dans les prochaines semaines. V Rising est actuellement terminé Accès anticipé à Steam pour PC disponible. Plus d’informations sur le jeu, ainsi que des informations utiles guides et astucestu trouveras notre grande page de sujet.

