V/H/S/99 en première sur Shudder en octobre

Série d’anthologies d’horreur V/H/S est de retour avec un autre épisode de frayeurs d’images trouvées juste à temps pour Halloween. Brad Miska de Bloody Disgusting, qui a été producteur de la série depuis la sortie de son premier film éponyme en 2012, a partagé des nouvelles du prochain V/H/S/99 jeudi.

Première le 20 octobre V/H/S/99 sera la cinquième entrée de la série et la deuxième Shudder Original. Le service de streaming avait précédemment redémarré l’anthologie avec les années 2021 V/H/S/94, qui est rapidement devenu la plus grande première de film de Shudder à ce jour.

Comme le titre l’indique, V/H/S/99 suivra son prédécesseur ’94 en revenant « aux derniers jours analogiques punk rock de la VHS tout en faisant un pas de géant vers l’enfer du nouveau millénaire ». Bien que les détails des segments individuels soient gardés secrets pour le moment, l’histoire de connexion promet une « série de révélations horribles » qui découlent de la vidéo personnelle d’un adolescent.

« La dernière année des années 90 était un terrain de jeu parfait pour nous », a déclaré le producteur Josh Goldbloom à Bloody Disgusting. « Les DVD ont dépassé la VHS, Blair Witch a pris d’assaut le monde et les peurs de l’an 2000 ont créé un sentiment de terreur apocalyptique. Ajoutez cela à 6 des cinéastes de genre les plus créatifs au monde, et nous sommes convaincus que c’est le plus grand, le plus méchant et le plus le plus sauvagement sauvage V/H/S encore. »

V/H/S/99 promet de nouvelles frayeurs de la part de nouveaux cinéastes

La V/H/S La série a eu une liste impressionnante de cinéastes d’horreur réalisant ses segments délicieusement dégoûtants au fil des ans. De X et perleest Ti West à Vous êtes le prochainde Simon Barrett, plusieurs réalisateurs prolifiques sont revenus V/H/S sur plusieurs tranches. Maintenant, pour la première fois, V/H/S/99 mettra en vedette des cinéastes entièrement nouveaux apportant leurs visions à la franchise.

Ces nouveaux ajouts comprennent Les étrangers : proie de nuitde Johannes Roberts et Tragédie Filles‘Tyler Mac Intyre. Les réalisateurs du film sont également rejoints par Vanessa et Joseph Winter (Deadstream), Maggie Levin (Ma Valentine) et le musicien devenu réalisateur Flying Lotus (Kuso). « Les fans de notre franchise vont adorer V/H/S/99. Chaque nouveau film de la série est une chance de présenter un ensemble différent de cinéastes talentueux et diversifiés », a déclaré le producteur exécutif Michael Schreiber. « Je suis extrêmement fier du travail qui V/H/S/99ont mis les cinéastes de pour donner vie à leurs visions terrifiantes. »

Par sanglant dégoûtant, V/H/S/99 est produit par Josh Goldbloom pour Cinepocalypse, Brad Miska pour Bloody Disgusting, David Bruckner, le collectif de cinéastes Radio Silence et James Harris ; Michael Schreiber et Adam Boorstin seront les producteurs exécutifs de Studio71.

Appuyez sur « jouer » sur V/H/S/99 (si vous osez) sur Shudder à partir du 20 octobre.