V de BTS pourrait avoir « forcé » Jimin à sortir sa prochaine piste solo plus tôt que prévu

BTS JiminLa piste solo de « Filter » a battu de nombreux records, et les fans peuvent être curieux de savoir quand Jimin sortira une autre piste solo. Eh bien, il semble qu’en raison de V, Jimin devra peut-être le sortir plus tôt que prévu!

Pendant le compte à rebours de leur retour, V a félicité Jimin pour sa chanson «Filter».

Cependant, V a alors soudainement demandé à Jimin quand il publierait « le deuxième filtre«, Et Jimin a juste ri avec incrédulité.

Jimin a ensuite déclaré qu’il ne pensait actuellement pas à sortir une chanson solo.

La raison en est que Jimin essaie toujours différentes choses et essaie de trouver sa propre voix.

Pour cette raison, Jimin aimerait sortir une chanson solo plus tard.

V a ensuite demandé à Jimin s’il publierait une chanson solo en 2021, et Jimin a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à quelque chose en 2021.

V est alors devenu ludique et a demandé à Jimin s’il publierait sa chanson en juin 2021, et Jimin a dit que ce serait trop tôt. Lorsqu’on lui a demandé s’il le publierait en juillet 2021, Jimin a juste soupiré et a dit que cela serait décidé plus tard.

Après que Jimin ait déclaré cela, V a «conclu» que Jimin sortirait sa chanson en août 2021. Jimin a juste ri et a «cédé», alors qu’il demandait à V de l’aider avec la chanson.

Voici la vidéo complète ci-dessous!