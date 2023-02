V de BTS fréquentera un restaurant au Mexique dans la série Jinny’s Kitchen : où le voir ?

in

Télévision

V de BTS fait partie du casting de l’émission télévisée Jinny’s Kitchen qui apporte le meilleur de la cuisine sud-coréenne au reste du monde. Où pouvez-vous le voir?

© K-Drama Queen sur YouTubeV pour BTS

V de bts et les acteurs Park Seo Joon, Choi Woo Shik et Jung Yumi sont intégrés dans La cuisine de Jinny, une émission de télévision qui fait découvrir la gastronomie sud-coréenne à d’autres pays. La mise en scène est confiée à l’acteur Lee Seo Jin, et les stars asiatiques fréquenteront un restaurant de street-food installé dans une ville de la côte mexicaine. L’ARMÉE était impatiente de voir l’expérience du chanteur en Amérique latine !

Où pouvez-vous voir la cuisine de Jinny ?

Le programme de Tae Hyung, Park Seo Joon et Choi Woo Shik sera transmis par TVN, un signal de câble sud-coréen. Ne désespérez pas ! Nombreux sont les fans de ces personnalités qui partagent la diffusion de l’émission télévisée en direct via d’autres chaînes, comme les réseaux sociaux Twitch et Twitter. Actuellement, c’est la possibilité pour ceux qui sont en Amérique latine.

La cuisine de Jinny en streaming

La plateforme de streaming dont vous disposerez La cuisine de Jinny dans son catalogue est Première vidéo qui jusqu’à présent a confirmé le lancement du programme télévisé sud-coréen le vendredi 24 février dans les pays suivants : États-Unis, Angleterre, Canada, Australie, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Indonésie et Vietnam. Il n’y a toujours pas d’informations concernant la région latino-américaine.

La cuisine de Jinny sur HiTV

Le programme peut être consulté via HiTV, un site Web d’origine vietnamienne, qui a dans son catalogue des contenus d’industries coréennes, chinoises et d’autres industries asiatiques. Ce n’est pas une page officielle, c’est pourquoi les sous-titres peuvent être inexacts en raison de leur traduction automatique depuis l’anglais. Cependant, c’est peut-être la réponse que trouvent actuellement ceux qui veulent voir La cuisine de Jinny jusqu’à sa sortie en Prime Video Amérique latine.

Comment s’est passé le spectacle à ses débuts?

OhLa cuisine de Jinny a eu un premier épisode qui a été un vrai succès ! Le programme qui apporte de la nourriture sud-coréenne aux pays étrangers a mesuré une note moyenne de 8,8% à l’échelle nationale et de 10,3% à Séoul, comme l’a confirmé Nielsen Korea. Ces chiffres fournissent un détail plein d’espoir pour les responsables de l’émission de cuisine : était le programme de divertissement le plus regardé le 24 février.

Heures d’ouverture de Jinny’s Kitchen en Amérique latine

Pérou, Colombie, Équateur et Panama : 6h50

Mexique, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala et Honduras : 5h50

Chili, Venezuela, Bolivie, Paraguay, République dominicaine et Porto Rico : 7h50

Argentine, Brésil et Uruguay : 8h50

