V de BTS explique pourquoi faire sa première mixtape a été “si difficile”

KTH1 arrive! Mais cela n’a pas été facile. Dans une nouvelle interview avec Magazine Weverse, BTSde V a expliqué les difficultés de création de sa première mixtape.

Bien que “Blue & Grey” soit l’une des pistes les plus remarquables de ÊTRE, ce n’était pas censé être là. À l’origine, dit V, la chanson était censée figurer sur sa première mixtape. Il a en fait écrit la chanson très personnelle quand il était à son “le point le plus bas»Et frappé durement par des pensées déprimantes.

J’ai écrit «Blue & Grey» quand j’étais à mon point le plus bas, quand je me demandais si je pouvais continuer mon travail ou non. Ce genre de pensées m’a frappé durement. – V

Utilisant ses moments difficiles comme “une sorte d’engrais«, V a écrit tous ses sentiments sous forme de notes, et a finalement décidé de les compiler dans une chanson. Malgré un lien aussi profond et personnel avec la piste, V a pu le laisser partir une fois terminé.

Une fois la chanson terminée, j’ai ressenti un sentiment d’accomplissement, et c’est ainsi que j’ai pu abandonner «Blue & Grey». C’était une façon dont je voulais essayer de surmonter mon problème. – V

Mais, tout comme gérer les luttes émotionnelles publiées dans «Blue & Grey» n’a pas été facile, toute la mixtape de V a été un voyage difficile. Dans l’interview, il a avoué qu’il ressentait réellement “une tonne de pression»Sur le montage, en pensant constamment à quel type d’album il serait satisfait.

La chanson titre est la chanson titre, mais tout le monde dit aussi de la laisser telle quelle, mais j’ai toujours envie de continuer à en mettre de plus en plus. – V

Élaborant, V a révélé que «c’est si difficile» de travailler sur la mixtape – peut-être parce que c’est sa première. Alors que les gens lui ont conseillé de simplement sortir l’album et d’évaluer la réception, V dit qu’il le pense “a encore un long chemin à parcourir»Et il veut résoudre tout problème avant qu’il ne tombe.

En plus de cela, V a avoué qu’il ne voulait pas que la chanson titre de sa mixtape soit “déprimant«. Il écrit généralement des chansons lorsqu’il se sent émotif, c’est ainsi que «Blue & Grey» est né. Maintenant, cependant, il veut être plus «positif» et aider les ARMY à vaincre leurs propres sentiments de dépression.

Mais ce n’est pas facile. – V

Bien qu’il ne soit pas possible de dire quel sera le concept de la chanson titre de la mixtape de V, il est susceptible d’inclure l’un de ses thèmes préférés. V a expliqué ce qu’il aime “la nuit et l’air nocturne«- deux motifs communs dans sa musique, avec la solitude et la neige. Il dit qu’il ne dort pas bien, mais des choses comme maintenant et l’air nocturne “garder [him] vivant«.