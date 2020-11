V de BTS et Alicia Keys ont interagi sur Twitter et tout le monde panique

BTSest très propre V rassemble son armée de fans de célébrités et il semble qu’il vient d’en ajouter un autre à sa liste croissante!

Le BTS officiel Twitter compte a mis en ligne une vidéo innocente de V brouiller et danser sur Alicia Keychanson de « Love Looks Better ». En tant que fan, il a partagé son appréciation pour la chanson et à sa grande surprise, il ressemble au Grammy le gagnant a rendu son amour!

l’amour est meilleur 내일 😊😆 아미 는 듣겠 네 ~ pic.twitter.com/7NCpHxzD4y – 방탄 소년단 (@BTS_twt) 19 novembre 2020

Alicia Keys a répondu à la jam session du membre de BTS avec ce tweet, faisant la promotion du nouvel album de BTS «Be» qui devrait sortir le 20 novembre. Est-ce que je sens une ARMÉE en devenir?

Grand amour!!! Bonjour 🤩🤩🤩 Tu seras prêt pour BE?!? 💜💜💜 https://t.co/LIA1m6m19R – Alicia Keys (@aliciakeys) 19 novembre 2020

Bien que leur interaction ait été courte, elle a suffi à exciter les fans partout. Il y a eu une quantité écrasante de réponses à l’interaction avec les demandes de collaboration entre les deux!

S’il vous plaît, que ce soit le début de quelque chose de magique. Nous avons besoin de cette collaboration.

Jolie s’il-vous-plaît? Le pouvoir de cette collaboration serait insensé!

Les fans de BTS ont également rapidement souligné qu’après la session de karaoké de voiture de V de sa chanson, « Love Looks Better » a rapidement été la première tendance sur divers sites Web coréens. La puissance de BTS n’a vraiment pas de fin.

Mais plus que tout, nous ne pouvons pas imaginer à quel point V doit être excité en ce moment en tant que fan d’Alicia Keys!

Cela ne devrait pas être une surprise car précédemment, le membre du BTS, ainsi que le reste du groupe de garçons, ont exprimé leur amour pour elle, lors d’un débriefing après les Grammy Awards 2019.

À ce stade, nous ne pouvons pas décider de qui nous sommes le plus jaloux, V ou Alicia Keys. Quoi qu’il en soit, le chaos s’est officiellement ensuivi et les fans veulent maintenant une collaboration, nous ne pouvons donc qu’espérer que cela se produira dans un proche avenir.