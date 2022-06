Uvalde enterre Amerie Jo Garza, 10 ans, lors des premiers funérailles depuis la fusillade de masse

Les porteurs portaient des chemises blanches et des gants. L’église couleur désertique au haut clocher était pleine à craquer. Le cercueil contenait une fillette de 10 ans qui adorait le violet.

Mardi après-midi, des centaines de personnes en deuil se sont rendues à la messe funéraire d’Amerie Jo Garza, une élève de quatrième année souriante qui a été tuée il y a une semaine lorsqu’un jeune de 18 ans a fait irruption dans son école primaire d’Uvalde, au Texas, et a ouvert le feu sur sa classe. . Les funérailles d’Amerie étaient les premières depuis le massacre, celles de Maite Rodriguez étant prévues plus tard mardi dans un salon funéraire d’Uvalde.

Les porteurs portent Amerie Jo Garza, 10 ans, décédée dans la fusillade de masse lors de ses funérailles à l’église catholique du Sacré-Cœur à Uvalde, Texas, le 31 mai 2022. Yasin Ozturk / Agence Anadolu via Getty Images

Dix-neuf autres funérailles sont prévues au cours des deux prochaines semaines et demie pour les 19 enfants et deux enseignants qui ont été tués dans cette classe le 24 mai.

La pleureuse Erika Santiago, son mari et leurs deux enfants portaient des chemises violettes ornées d’images des victimes des funérailles d’Amerie. Elle a décrit Amerie comme « une gentille petite fille qui souriait beaucoup » et qui était « si humble et charismatique mais pleine de vie ».

Amerie Jo Garza Famille Garza via KSAT

Santiago a déclaré que son fils de 10 ans, Adriel, avait regardé avec horreur les reportages montrant pour la première fois des images de personnes tuées et qu’il avait reconnu ses amis Amerie et Maite.

« Il m’a dit qu’il ne voulait pas aller à l’école, craignant que cela n’arrive », a déclaré Santiago. « Il m’a dit: ‘Maman, je ne me sens tout simplement pas en sécurité.' »

Les visites pour l’un des enseignants, Irma Garcia, 48 ans, ont également eu lieu mardi, ainsi que les visites pour les enfants Nevaeh Bravo et Jose Flores Jr.

La fille de 11 ans de Vincent Salazar, Layla, a le dernier des services prévus – sa visite est le 15 juin avec les funérailles le lendemain. Salazar a déclaré que la famille ne verra probablement pas le corps de Layla avant la visite.

« Je comprends qu’il y avait aussi d’autres enfants, mais nous attendons juste qu’elle revienne », a déclaré Salazar. « C’est tout ce sur quoi nous nous concentrons. »

Les gens pleurent et s’embrassent devant les funérailles d’Amerie Jo Garza, 10 ans. Des veillées et des funérailles pour les 21 victimes sont prévues tout au long de la semaine. Brandon Bell/Getty Images

Le juge de paix du comté d’Uvalde, Eulalio « Lalo » Diaz Jr., a déclaré que les corps des 21 victimes avaient d’abord été envoyés au bureau du médecin légiste de San Antonio pour des autopsies, ce qui, selon lui, est la norme pour un crime majeur. Ensuite, parce qu’il n’y a pas assez d’espace dans les deux salons funéraires d’Uvalde, de nombreux corps ont été envoyés dans des salons funéraires à l’extérieur de la ville jusqu’à l’approche des services. Les salons funéraires d’Uvalde travaillent avec les familles sur le moment où elles peuvent voir leurs proches, a-t-il déclaré.

Lié: Les salons funéraires d’Uvalde sont débordés – mais pas seuls – pour se préparer aux enterrements

« C’est principalement à cause du nombre de victimes », a déclaré Diaz, demandant: « Où stockez-vous autant de personnes? »

Diaz a déclaré que les autopsies étaient terminées. Il a refusé de discuter des résultats préliminaires et a déclaré que les rapports finaux prendraient trois à quatre mois.

Les porteurs portent le cercueil d’Amerie Jo Garza à l’église catholique Sacred Heart à Uvalde, Texas, le 31 mai 2022. CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

Vincent Salazar a déclaré que lui et sa famille se rendraient à autant de visites que possible pour rendre hommage aux autres victimes et à leurs familles.

« Pas nécessairement aller aux funérailles parce que nous nous occupons toujours des choses heure par heure, jour par jour, ici », a déclaré Salazar. « Nous avons tellement de choses à faire avec les nôtres. Vous devez tout mettre en place – nécrologies, certificats de décès, arrangements funéraires.

« C’est tout ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment – elle, la récupérer et pouvoir la reposer », a déclaré Salazar à propos de Layla. « C’est ça. »

Les enquêteurs continuent de chercher des réponses sur la façon dont la police a réagi à la fusillade, et le ministère américain de la Justice examine les mesures d’application de la loi.

Lié: Attendre d’affronter le tireur d’une école du Texas était «la mauvaise décision», admet la police avec d’autres échecs

Le blâme pour un retard atroce dans le meurtre du tireur – alors même que les parents à l’extérieur ont supplié la police de se précipiter et que les enfants paniqués ont appelé le 911 de l’intérieur – a été imputé au chef de la police locale du district scolaire, Pete Arredondo, après que le directeur de la police d’État a déclaré qu’Arredondo avait fait la « mauvaise décision » de ne pas pénétrer dans la salle de classe, croyant que le tireur était barricadé à l’intérieur et que les enfants n’étaient pas en danger.

Steven McCraw, chef du département de la sécurité publique du Texas, a déclaré vendredi qu’après avoir suivi le tireur dans le bâtiment, les agents ont attendu plus d’une heure pour pénétrer dans la salle de classe. La révélation a soulevé de nouvelles questions quant à savoir si des vies ont été perdues parce que les agents n’ont pas agi plus rapidement pour arrêter le tireur, qui a finalement été tué par des agents tactiques de la patrouille frontalière.

La police d’État a déclaré mardi que l’enseignant qui, à un moment donné, avait ouvert une porte extérieure de l’école l’avait fermée avant que le tireur ne l’utilise pour entrer.

Cependant, la porte ne s’est pas verrouillée, a indiqué la police. Les autorités avaient initialement déclaré que Ramos était entré par la porte qu’elle avait maintenue ouverte.

Au lieu de cela, les enquêteurs ont déclaré que l’enseignante, qui n’a pas été identifiée, avait fermé la porte ouverte lorsqu’elle s’était rendu compte qu’il y avait un tireur sur le campus et avait couru chercher son téléphone et appeler le 911, a déclaré Travis Considine, directeur des communications du Texas Department of La sécurité publique. Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi la porte ne s’est pas verrouillée.

Jacob Albarado, un agent de la patrouille frontalière en congé qui s’est précipité à l’école avec un fusil de chasse emprunté à son coiffeur, a déclaré mardi que c’était chaotique lorsqu’il est arrivé à la recherche de sa fille et de sa femme. Tous deux étaient physiquement sains et saufs lors de l’attaque, a-t-il déclaré.

« Pour moi, je crois que tout le monde là-bas faisait de son mieux compte tenu des circonstances », a-t-il déclaré. AUJOURD’HUI. « Je crois que tout le monde là-bas faisait tout ce qui était en son pouvoir. »

Les autorités ont déclaré que le tireur avait légalement acheté deux armes peu de temps avant l’attaque de l’école : un fusil de type AR le 17 mai et un deuxième fusil le 20 mai. Il venait d’avoir 18 ans, ce qui lui permettait d’acheter les armes en vertu de la loi fédérale.

La réunion prévue de longue date du président Joe Biden mardi avec le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern est passée au contrôle des armes à feu après ce qui s’est passé à Uvalde et une semaine plus tôt à Buffalo, New York, où 10 Noirs ont été tués par un tireur épousant la théorie raciste du remplacement. ”

Ardern a obtenu l’adoption de mesures de contrôle des armes à feu après qu’un suprémaciste blanc a tué 51 fidèles musulmans dans deux mosquées de Christchurch en 2019. Moins d’un mois plus tard, tous les 120 législateurs du pays, sauf un, ont voté en faveur de l’interdiction des armes semi-automatiques de type militaire.

Biden a déclaré aux journalistes qu’il « se réunira avec le Congrès sur les armes à feu, je vous le promets », mais la Maison Blanche a reconnu que l’obtention d’une nouvelle législation sur les armes à feu serait une ascension difficile dans un Congrès également divisé.