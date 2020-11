"utopie": Série de science-fiction annulée par Amazon après une saison

Des temps difficiles pour les fans de séries: la dernière heure a également sonné pour « Utopia ». La série de science-fiction est réduite à peine deux mois après la sortie de la première saison. Même si l’auteur culte Stephen King est un fan avoué de la série.

L’auteur de « Gone Girl » Gillian Flynn a été le showrunner de la série, qui, selon Variety, a été inspirée par la série britannique du même nom. Avant que le projet ne migre de HBO vers Amazon Prime Video, le réalisateur à succès David Fincher était également impliqué.

La conspiration comique devient réalité

La série se concentre sur un groupe de jeunes fans de bandes dessinées qui apprennent à se connaître grâce à leur amour pour la bande dessinée supposément fictive « Utopia ». Vous devez vous rendre compte que les prédictions de la bande dessinée, y compris les extinctions massives et la fin de l’ordre mondial, sont en réalité en cours. Maintenant, les nerds doivent se ressaisir pour sauver le monde. Les acteurs de la série incluent John Cusack (« High Fidelity ») et Rainn Wilson (« The Office »).

Stephen King plein d’éloges pour « Utopia »

Sur la plateforme de notation Rotten Tomatoes, la série n’a qu’une note critique de 51%. Cependant, il y a un illustre fan de la série de science-fiction dans Stephen King. Le roi de l’horreur a tweeté sur Twitter fin octobre: ​​ »J’adore » Utopia « sur Amazon Prime. Peut-être pas pour tout le monde, étant donné l’époque dans laquelle nous vivons, mais il a la lenteur que j’associe aux romans captivants. Terrible , violent et parfois risible à haute voix. «

Malheureusement, l’éloge de King ne sauve pas « l’utopie ». Amazon Prime Video ne publie pas de chiffres de téléspectateurs, mais la fin du monde et les extinctions massives peuvent être un sujet trop sensible pour le moment.