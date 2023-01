Utilisez sur votre mobile l’une des meilleures fonctions de votre tablette Android avec cette astuce simple

L’utilisation de votre mobile Android peut être beaucoup plus confortable avec une barre des tâches. Si vous avez une tablette Android, vous connaissez déjà son utilité.

Cette astuce pour votre mobile vous permet de profiter d’une des meilleures fonctionnalités des tablettes Android.

Si vous avez une tablette avec le système d’exploitation Android 12, vous savez que l’une de ses meilleures fonctionnalités est la barre des tâches qui apparaît en bas pour nous donner accès aux principales applications. Attention, car maintenant vous pouvez activez cette barre des tâches utile sur votre mobile Android avec une astuce simple que nous allons vous expliquer étape par étape dans cet article.

Cette barre des tâches est spécialement conçu pour les tablettes et les appareils pliables, mais grâce à cette astuce, vous pouvez également l’utiliser sur votre mobile. Il vous donnera un accès direct à six applications, y compris ceux que vous utilisez le plus souvent et d’autres que vous pouvez vous épingler. Si vous l’utilisez déjà sur votre tablette Android, vous le maîtriserez rapidement sur votre téléphone mobile.

Comment activer la barre des tâches de la tablette sur votre mobile

Tout d’abord, pour utiliser la barre des tâches sur votre mobile, vous devez confirmer que celui-ci a android 13. vous pouvez entrer Paramètres > Informations sur l’appareil pour le confirmer en quelques secondes. Comme il s’agit d’une fonctionnalité cachée pour le moment, vous devrez effectuer une série d’étapes pour l’activer sur votre téléphone. Ils sont les suivants:

1. Activez les options de développement

La première chose que vous devriez faire est Activez les options de développement sur votre mobile Android. Cette méthode vous donne accès à une série de paramètres qu’Android masque nativement. Bien qu’ils soient destinés aux développeurs d’applications, n’importe quel utilisateur peut accéder à ces paramètres. Le processus est celui-ci :

Entrer le Paramètres de l’application de votre mobile. Aller à la rubrique « Informations téléphoniques ». Recherchez la section intitulée « Build number » et appuyez six fois de suite dans le. Peut également être appelé « Numéro de version ». Après avoir touché six fois, le mobile confirmera que les options de développement ont été activées.

2. Modifier la largeur minimale

Une fois les options développeur activées, vos possibilités de configuration seront beaucoup plus larges. Pour utiliser la barre des tâches sur les tablettes Android nous sommes intéressés par l’option « Largeur minimale ». Sa modification sera celle qui permettra à la barre en question d’apparaître sur le mobile. Pour l’obtenir, Suivez ces étapes:

Entrez dans l’application Les paramètres. Accéder à « Paramètres additionnels ». Entre en « Options de développeur » ou « Options pour les développeurs ». Cherchez la rubrique « largeur minimale » et notez le numéro configuré par défaut sur une feuille de papier, vous en aurez besoin plus tard. Une fois sauvegardé, changer le paramètre à 600 dp et appuyez sur « Enregistrer ».

En changeant la largeur min à 600 dp, la barre des tâches apparaît automatiquement en bas de l’écran. Comme vous l’avez peut-être remarqué, la taille des éléments est beaucoup plus petite qu’auparavant. vous pouvez le réparer agrandir à la fois la police et la taille d’affichage de l’écran à partir des paramètres.

Comme nous l’avons commenté précédemment, cette barre des tâches vous montre l’icône des six applications afin que vous puissiez vous déplacer rapidement entre eux. C’est certainement un élément qui favorise le multitâchecar cela nous évite d’avoir à accéder au menu des applications ou à la fenêtre multitâche pour changer d’application.

Si cette astuce ne fonctionne pas sur votre téléphone Android, ne vous inquiétez pas, Google travaille déjà pour amener officiellement la barre des tâches sur les téléphones mobiles. Par conséquent, la chose la plus normale sera que vous le receviez dans les futures mises à jour et, oui, vous pourrez en tirer le meilleur parti.

