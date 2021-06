Utilisez les codes Free Fire gratuits à partir du 26 juin 2021

Disponible pour échanger des codes Free Fire gratuitement le samedi 26 juin. Vous pouvez gagner de l’or, des diamants et des skins pour le jeu vidéo de mode.

Aujourd’hui, samedi 26 juin, les codes Free Fires sont déjà disponibles. Dépêchez-vous, vous pouvez utiliser les codes pour l’Europe et d’autres territoires dans Free Fire.

le Codes d’incendie gratuits, et nous vous laissons plusieurs listes ci-dessous et comment les échanger afin que vous obteniez de délicieux cadeaux gratuits. Ces codes peuvent nous donner des objets pour notre personnage, des skins, de l’or, des diamants et de l’argent du jeu. Qu’attendez-vous pour échanger ces codes du jeu vidéo de mode ?

Codes disponibles

Les codes d’incendie gratuits ne sont disponibles que pendant 1 jour. La récompense que nous pouvons obtenir de ces codes est complètement aléatoire, alors bonne chance et profitez de ce que vous obtenez car c’est gratuit. Free Fire peut nous donner de l’or, des diamants, des peaux et bien d’autres choses. Si vous n’avez toujours pas le jeu vidéo Battle Royale Free Fire sur votre mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du lien suivant.

En les échangeant, vous ne recevrez pas immédiatement les récompenses. Celles-ci peuvent prendre quelques minutes voire quelques heures. Source des codes.

UGAX-G6SW-LZSK

FF30-GSLL-DTUE

5G9G-CY97-UUD4

GZ3S-LYFG-TD8X

HDFH-DNBH-NDJL

487P-8ZVG-ZGEA

8G2Y-JS3T-WKUB

5G9G-CY97-UUD4

HXVD-EU6E-PW5X

ZH6C-DBXF-DSPN

PCNF-5CQB-AJLK

FFBC-LQ6S-7W25

MNHG-OLDU-AXDV

BMNC-EDHC-SENC

VFHH-NCBU-SADF

NDJD-FBGJ-FJFK

KLLP-DJHD-DBJD

FFIC-DCTS-L5FT

FFFF-DCTS-30FTG

KCKD-DXDD-GVGV

LIBRE-FI30-3FASH

Inde Serveur

SXDC FVGB HJKJ

HFGF DSDF GHJK

LMNB V2SW SI34

FEY8 OKMN BVD1

EDFV CSAS EDRF

TGYU I2OK JHBG

FDER TYUI OLMN

F8SD FGHJ KHKJ

FGYT GVCD RTYJ

FYTF CCDW S2ZA

FQWE RTYU 7YHO

FO2W KMBV GVUG

FKFU FGUR RCXG

F6VT GYWY TFSS

F3RU FH4F SY7Y

XSDC FVGH JKLO

IUYT RFDE SXDC

FVGB NMKL GFDX

FVBN JUYT REWA

FE4S RYUJ HGFD

FAER TYUI OKJN

FVCD SRTY UlOP

M. BNJK OPOL

FMKL POIU YTFD

FDRD SASE RTYH

FHBV CDFQ WERT

FU811 OUYT RDVB

FMKI 87YT GFD

LKP2PIC2DGRD

WGWTYQK3EO3A

MMPUR7160DMO

MA2YKKVUZPG3

lOOLDKDUEQS8

214PNYX66RA8

GOBO8K3CA5P9

AN3C1K5X5135T

ME58660GLPQZ

BMTMP22W3OZ7

QWOLSEK9U86B

A002ZLKJDPGV

7L5Z3DHOS8YJ

8JQT2WZEUNKF

C24INWB3YFPD

FUSCIPKITS6LP

RNTW4A2TMCVU

08Y0P7BZ150T

Q1RCSNPZ2C2F

66QSZDSZEMHH

01W9PGX13W08

POE12EY41QCS

LXXEP7XZQ5KT

UV1QN0QGG90B

KIKK7Y7RN1FT

E5VD23639TTJ

DFL6QE534M50

6J40XMCIVNB

VL11NYFOPKI

Comment utiliser les codes

Afin d’utiliser les codes Free Fire Garena, vous devez accéder à la page suivante que nous laissons ici: Site Web Garena.

1. Le code de remboursement Free Fire est composé de 12 caractères, combinés avec des lettres majuscules et des chiffres.

2. Les objets de récompense obtenus seront affichés dans [tu colección] le lobby, l’or et les diamants seront ajoutés directement à votre compte.

3. Veuillez vérifier la date d’expiration du code. Tout code expiré ne peut pas être utilisé.

4. Contactez l’assistance aux joueurs si vous rencontrez des problèmes.

5. Vous ne pourrez pas réclamer vos prix avec des comptes invités, vous devez lier votre compte à Facebook ou VK afin de recevoir vos prix.

Gardez à l’esprit

Le jeu vidéo Free Fire est l’un des grands succès de ces dernières années. Le Battle Royale gratuit pour appareils mobiles est disponible sur iOS et Android et propose chaque jour des codes permettant aux utilisateurs d’accéder à du contenu gratuit. Celles-ci codes gratuits Vous pouvez les voir ci-dessous dans la liste que nous vous laissons.

Attention, car les codes ne peuvent être encaissés qu’une seule fois par compte. Nous devons également garder à l’esprit que la récompense qu’ils nous donnent pour les avoir échangés n’arrive pas automatiquement dès que nous mettons le code. Pour avoir en notre possession les objets, peau, argent ou diamants nous devrons attendre environ 30 minutes et peut-être même plus.